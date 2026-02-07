Τελευταία Νέα
Νόσος Αλτσχάιμερ: Το αντικείμενο του σπιτιού που κρύβει το μυστικό για υγιές μυαλό χωρίς άνοια

Πόσο εύκολα σας παίρνει ο ύπνος κάθε βράδυ; Μήπως ανήκετε σ’ εκείνους που δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν; Βλέπετε όνειρα; Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για τον κίνδυνο που διατρέχετε να έρθετε αντιμέτωποι με τη νόσο Αλτσχάιμερ, δείχνει νέα κινεζική έρευνα, που δημοσιεύεται στο Alzheimer’s and Dementia. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος να φτάσει σε βαθύ ύπνο μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι της νόσου. Επομένως όσο πιο στενή και ομαλή η σχέση που έχουμε με το κρεβάτι μας, τόσο το καλύτερο για το μυαλό μας.

Ο κρίσιμος ρόλος του ύπνου REM

Ο ύπνος REM -το βαθύτερο στάδιο του ύπνου στο οποίο βλέπουμε όνειρα- αποτελεί ένα κρίσιμο τμήμα του κύκλου του ύπνου και είναι απαραίτητος για την παγίωση της μνήμης, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Το στάδιο αυτό εμφανίζεται συνήθως μετά από τρεις προοδευτικά βαθύτερες φάσεις ύπνου μη REM, σχηματίζοντας έναν κύκλο 90 λεπτών, που επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ηλικιωμένοι, ωστόσο, συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εισέλθουν σε αυτό το στάδιο του ύπνου.

