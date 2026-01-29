Ντοκιμαντέρ “Εν αγκάλαις Συμεών … η Καλαμάτα και η Παναγία η Υπαπαντή της” από τους Αινούντες (video)

Καλεσμένοι της Αναστασίας Μάντζαρη στην εκπομπή «Τι λες τώρα» βρέθηκαν ο Χοράρχης του Συλλόγου «Αινούντες», κ. Αναστάσιος Στέλλας, και ο κ. Στυλιανός Μπούγαλης-Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος της BS Consultants και σκηνοθέτης του έργου. Οι δύο προσκεκλημένοι μίλησαν για το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ἐν ἀγκάλαις Συμεών… Η Καλαμάτα και η Παναγία η Υπαπαντή της», μια παραγωγή που τιμά την Πολιούχο της πόλης μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η σύζευξη της βυζαντινής μουσικής παράδοσης με τη σύγχρονη οπτικοακουστική επεξεργασία και το μοντάζ. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί έναν φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη και την πνευματικότητα της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της γιορτής, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, μέσω YouTube. Μια μοναδική ευκαιρία για κάθε Καλαματιανό να βιώσει τη μεγαλοπρέπεια της Υπαπαντής μέσα από μια σύγχρονη και καλλιτεχνική ματιά.