Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
29
Ιανουάριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ντοκιμαντέρ “Εν αγκάλαις Συμεών … η Καλαμάτα και η Παναγία η Υπαπαντή της” από τους Αινούντες (video)

Share

Καλεσμένοι της Αναστασίας Μάντζαρη στην εκπομπή «Τι λες τώρα» βρέθηκαν ο Χοράρχης του Συλλόγου «Αινούντες», κ. Αναστάσιος Στέλλας, και ο κ. Στυλιανός Μπούγαλης-Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος της BS Consultants και σκηνοθέτης του έργου. Οι δύο προσκεκλημένοι μίλησαν για το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ἐν ἀγκάλαις Συμεών… Η Καλαμάτα και η Παναγία η Υπαπαντή της», μια παραγωγή που τιμά την Πολιούχο της πόλης μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η σύζευξη της βυζαντινής μουσικής παράδοσης με τη σύγχρονη οπτικοακουστική επεξεργασία και το μοντάζ. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί έναν φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη και την πνευματικότητα της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της γιορτής, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, μέσω YouTube. Μια μοναδική ευκαιρία για κάθε Καλαματιανό να βιώσει τη μεγαλοπρέπεια της Υπαπαντής μέσα από μια σύγχρονη και καλλιτεχνική ματιά.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode