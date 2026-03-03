Τελευταία Νέα
Ντουμπάι: Έτρεχαν στα καταφύγια προσπαθώντας να σώσουν τις πανάκριβες τσάντες τους – Απίστευτο βίντεο κατά την ιρανική επίθεση

Στο στόχαστρο του Ιράν βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και το Ντουμπάι, η κοσμοπολίτικη πόλη που εδώ και χρόνια συγκεντρώνει διάσημους και εύπορους επισκέπτες, με τους ανυποψίαστους τουρίστες να τρέχουν πανικόβλητοι να βρουν καταφύγιο.

Κατά τον συναγερμό του περασμένου Σαββάτου (28.02.2026) στο Ντουμπάι μετά την επίθεση του Ιράν ένα πολυτελές ξενοδοχείο εκκενώθηκε, με τους ένοικους να καταφεύγουν στο πάρκινγκ για να σωθούν.

Μια πελάτισσα του ξενοδοχείου ανέβασε στο TikTok βίντεο με την κατάσταση που επικρατούσε. Όπως επισήμανε πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να σώσουν τις πανάκριβες τσάντες τους, ενώ κάποιοι κατέβηκαν στα υπόγεια πάρκινγκ κρατώντας στα χέρια δύο και τρεις τσάντες.

«Οι άνθρωποι άρπαζαν κυριολεκτικά τις τσάντες Hermes και Chanel και τις έπαιρναν μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η  Mia Plainer που δημοσιοποίησε το συγκεκριμένο βίντεο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

