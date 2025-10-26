ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο θεωρούμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Το ένατο ένταλμα προσωρινής κράτησης για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που στόχευε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπέγραψαν ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας.

Πρόκειται για τον κατά τη δικογραφία υπαρχηγό του κυκλώματος, 38 ετών, υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη. Ο κατηγορούμενος φέρεται ενώπιον του ανακριτή να αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων στο σύστημα.

Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί με τις απολογίες του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής ομάδας και της συζύγου του στην οποία αποδίδεται συγκεκριμένος ρόλος στη διακίνηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων που εξασφάλιζε δολίως η οργάνωση.

Στη δικογραφία κομβικός ρόλος στην οργάνωσή αποδίδεται και στον πατέρα του 38χρονου ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τα δικαστήρια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ