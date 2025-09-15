Σαμαράς για NOVARTIS: «Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!»

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Μαρίας Μαραγγέλη και Φιλίστορα Δεσταμπασίδη, στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε και τριών προσώπων αντίστοιχα.

Όλη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!

Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια.