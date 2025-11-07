Γιάννης Λαμπρόπουλος: «Το σύστημα επιτήρησης με κάμερες θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πάταξη και στην εξιχνίαση – Δεν υπάρχει σε κανένα νομό της Ελλάδας» (video)

Την τοποθέτηση 359 καμερών σε συγκεκριμένα σημεία της Μεσσηνίας περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη από το σύνολο των δήμων του νομού με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μια πρωτοβουλία που όπως τόνισε ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος, με παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST θα συμβάλει τόσο στην αποτροπή όσο και στην πάταξη και εξιχνίαση κάθε μορφής εγκληματικών πράξεων. Την ικανοποίησή από το γεγονός ότι «όλοι οι δήμοι αποφάσισαν να ενταχθούν στο σύστημα της επιτήρησης με κάμερες» εξέφρασε ο κ. Λαμπρόπουλος τονίζοντας ότι κάτι ανάλογο «δεν υπάρχει και δεν έχει γίνει σε κανένα νομό της Ελλάδας», ευχαριστώντας και επαινώντας τον δήμαρχο Καλαμάτας που πήρε την πρωτοβουλία, τον δήμαρχο Μεσσήνης και όλους τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού που συμμετέχουν στο νέο αυτό μέτρο.

«Η καταπολέμηση του εγκλήματος χρειάζεται μέσα, ανθρώπους και εκπαίδευση» είπε και επισήμανε ότι «Οι κάμερες μπορούν να συμβάλλουν σε όλα τα κράτη, σε όλα τα προοδευμένα, σε όλες τις κοινωνίες πλέον κι όλες οι αστυνομίες δουλεύουν περισσότερο με μέσα, δεν επαρκούν ποτέ οι άνθρωποι. Ποτέ δεν θα έχουμε τόσους αστυνομικούς για α έχουμε σε όλα τα χωριά, σε κάθε γειτονιά. Πρέπει να εκσυγχρονιστούμε», είπε χαρακτηριστικά. Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι κάμερες προσφέρουν τα μέγιστα στην αποτροπή, στην καταπολέμηση και εξιχνίαση των παραβατών», τόνισε την βασική υποχρεώσει της πολιτείας να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών της χώρας. «Το βασικότερο αγαθό στον άνθρωπο είναι η ασφάλεια και η πολιτεία έχει αυτή την υποχρέωση. Πασχίζουμε, δουλεύουμε μεθοδικά και πιστεύω θα τα καταφέρουμε».

ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ ΟΠΚΕ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Από αύριο στην Περιφέρεια, ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα υλοποιήσει η νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, η οποία θα αναλάβει δράση σε 25 περιοχές και 152 σημεία και θα περιλαμβάνει 24ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχους στα σπίτια με στοχευμένες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο στη Μεσσηνία θα επιχειρεί πλέον και τρίτη ομάδα ΟΠΚΕ με τον Υφυπουργό να επισημαίνει ότι ο νομός «χρειάζεται ενίσχυση» αναφερόμενος στις περιοχές όπου παρουσιάζονται μεγάλες ανάγκες ο κ. Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι «με την τρίτη ομάδα που έρχεται και θα αρχίσει να επιχειρεί, το σύνολο 45. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι στα γραφεία, θα είναι στο δρόμο, στις συνοικίες, θα τους βλέπει ο κόσμος. Συνέχεια θα επιχειρούν θα είναι κοντά στον πολίτη» και κλείνοντας τόνισε την σημασία της συνεργασίας και με την αυτοδιοίκηση τόνισε ότι «Δεν μπορούμε να το πατάξουμε και να εξαλείψουμε ποτέ το έγκλημα. Υπήρχε και θα υπάρχει η παραβατικότητα το θέμα είναι να την περιορίσουμε και να στέλνουμε τα μηνύματα ως πολιτεία που πρέπει να στέλνουμε, ότι κανένας δεν θα ξεφύγει».