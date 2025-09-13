Ο απολογισμός της δράσης «Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν! Βοήθα τον συμμαθητή σου»

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν!» συγκίνησε και κινητοποίησε δεκάδες πολίτες, συλλογικότητες και φορείς σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Καρδαμύλη, με σκοπό τη στήριξη μαθητών των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη που θα εξασφαλίσουν στα παιδιά όλων των βαθμίδων μια αξιοπρεπή και ουσιαστική έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και των υποστηρικτών ήταν και φέτος εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει ενεργή και ζωντανή.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς και συλλόγους για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στους Rotary Club Καλαμάτα-Φαραί και Σαντορίνης καθώς και στον Σύλλογο Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας Σ.Π.Ο.Κ. «Ο Ευκλής», που στήριξαν έμπρακτα τη δράση, ενισχύοντας ουσιαστικά τις συλλογές.

Παράλληλα, εκφράζουμε την ιδιαίτερη εκτίμησή μας προς όλα τα Μ.Μ.Ε. για τη στήριξη και την ουσιαστική συμβολή τους στη διάδοση του μηνύματος της δράσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Τα σχολικά είδη παραδόθηκαν στους Δήμους και τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε τοπικές κοινωνικές δομές, ώστε να διανεμηθούν με φροντίδα και διακριτικότητα σε μαθητές που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από την Κοιν.Σ.Επ. «Phaos», την ΑΜΚΕ “Κάθε βιβλίο ένα ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε”, το Δήμο και την Κοινότητα Καλαμάτας, το Δήμο και την Κοινότητα Μεσσήνης, το Δήμο Δυτικής Μάνης, την Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης», τον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας και το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης.

Μέσα από την κοινή προσπάθεια εθελοντών, πολιτών και φορέων, η δράση «Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν!» συνεχίζει να γεφυρώνει τις κοινωνικές ανισότητες, προσφέροντας όχι μόνο σχολικά είδη αλλά και δυνατότητες, αξιοπρέπεια και ελπίδα για το αύριο.

Μαζί συνεχίζουμε να γεμίζουμε τσάντες και να χαρίζουμε ευκαιρίες για πρόοδο, γνώση και όνειρα!