Καθολική αποχή των δικηγόρων στην Καλαμάτα – Θεσμικές αλλαγές και ΦΠΑ στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας

Την καθολική αποχή των μελών του για την 16η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, αποφάσισε το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη ικανοποίηση βασικών αιτημάτων του δικηγορικού σώματος.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας επικύρωσε την από 28-7-2025 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε την καθολική αποχή των Δικηγόρων-μελών του την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά την έντονη αντίδρασή του :

Στην μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Το όριο αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ΦΠΑ (24%) στις δικαστικές υπηρεσίες και τα αυξημένα δικαστικά έξοδα δημιουργούν δυσχερείς συνθήκες για την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στη Δικαιοσύνη. Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι η αύξηση των γραμματίων προείσπραξης, η οποία, όμως, πρέπει να συνδέεται με την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ. Στην μη ικανοποίηση του αιτήματος του δικηγορικού σώματος για την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες και στις ενοχικές υψηλού αντικειμένου.

Το γενικό πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής:

1/ Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο :

– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

– Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

– Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

– Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή,

ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και

iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

2/ Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής :

– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατεπειγουσών περιπτώσεων.

– Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

– Η αποχή καταλαμβάνει

(α) αιτήσεις αναστολής

(β) αυτόφωρα και συνοδείες

(γ) συναινετικά διαζύγια

3/ Άδεια δεν απαιτείται :

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

4/ Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ) (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ)