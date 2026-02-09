Τελευταία Νέα
Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram και έκανε unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl

Σε μία απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο halftime του φετινού Super Bowl.

Ο 31χρονος τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο, που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές και προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε, απ’ ότι φαίνεται, να κάνει ένα διάλειμμα από τα social media, αφού διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του από το Instagram. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο εκεί, καθώς σταμάτησε να ακολουθεί όλους τους λογαριασμούς που μέχρι σήμερα ακολουθούσε.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν θέλησε να εξηγήσει στους πενήντα περίπου εκατομμύρια διαδικτυακούς του ακόλουθους τον λόγο πίσω από την απόφασή του. Η «σιωπή» του έκανε πολλούς θαυμαστές του να εικάσουν πως πρόκειται για προαναγγελία μιας μεγάλης επερχόμενης ανακοίνωσης. Από την άλλη, κάποιοι φαν του πιστεύουν ότι ίσως δέχεται αντιδράσεις για την εμφάνισή του στο Super Bowl, που ήταν εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram και έκανε unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

