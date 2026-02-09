Τελευταία Νέα
Πόσο αμείβονται τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας

Η βρετανική βασιλική οικογένεια παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα παγκοσμίως, ένας μακραίωνος θεσμός που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στην παράδοση, τη δημόσια υπηρεσία και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στέμματα και τιάρες, παλάτια και ιστορικά κάστρα, τελετές και δημόσιες εμφανίσεις, συνθέτουν μια εικόνα εξωπραγματικά λαμπερή, ωστόσο η πραγματικότητα πίσω από τον θεσμό της βρετανικής μοναρχίας, είναι πιο σύνθετη και σαφώς πιο γήινη απ’ όσο φανταζόμαστε. Πέρα από τα ανάκτορα, τις θεσμικές υποχρεώσεις, τα προνόμια αλλά και το αυστηρό πρωτόκολλο, υπάρχει και μια λιγότερο συζητημένη αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα πτυχή: πώς αμείβονται τα μέλη της μοναρχίας και από ποιες πηγές προέρχονται τα εισοδήματά τους.

Πόσο αμείβονται τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας

Το οικονομικό πλαίσιο που καθορίζει πώς και πόσο αμείβονται τα μέλη της είναι συγκεκριμένο, αν και περίπλοκο, περιλαμβάνοντας ένα συνδυασμό ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, κληρονομημένων κτήσεων και δημόσιων πόρων, που στηρίζουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Γεγονός είναι πως η συνολική περιουσία των βρετανών γαλαζοαίματων εκτιμάται σε δισεκατομμύρια. Παρότι δεν τους ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία του Στέμματος -όπως τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ- διαθέτουν ένα ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο από ακίνητα, κοσμήματα, έργα τέχνης και άλλα πολύτιμα αγαθά, τα οποία διατηρούν την ατομική καθαρή τους αξία σε επίπεδα εκατομμυρίων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr 

