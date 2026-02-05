Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο χάρτης της κακοκαιρίας, σήμερα η δυσκολότερη ημέρα -Χαλάζι, λασποβροχές και άνεμοι, βρέχει από το πρωί

Βροχές σημειώνονται από το πρωί της Πέμπτης στην Αττική, όπως και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν προβλήματα σε νησιά του Ιονίου όπως η Κέρκυρα και ηΚεφαλονιά, με πλημμυρισμένους δρόμους, ξεριζωμένα δένδρα και σκεπές από ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σήμερα θα επηρεαστούν αρκετές περιοχές της δυτικής χώρας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο Ιόνιο και στο Ανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ, συνοδεύοντας τις βροχές και τις καταιγίδες. Η έντονη αστάθεια θα περάσει γρήγορα, αλλά δεν αποκλείεται νέο κύμα κακοκαιρίας προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται χιόνια.

