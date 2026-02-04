Σύσκεψη στο δήμο Καλαμάτας για τις ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 υπό τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και με τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. Αναστάσιου Ηλίοπουλου, του Αντιδημάρχου Παντελή Δρούγα, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέα Καραγιάννη, του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για την Ενότητα Αρφαρών Χρήστου Μωραγιάννη, καθώς και των προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών. Αντικείμενο της σύσκεψης η πλήρης καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία της 1η Φεβρουαρίου (δείτε ΕΔΩ) καθώς και ο προγραμματισμός των άμεσων παρεμβάσεων που απαιτούνται να υλοποιηθούν.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από τους Προέδρους των Κοινοτήτων καθώς και τις πρώτες αυτοψίες μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχουν προκληθεί σημαντικές φθορές κυρίως στο αγροτικό καθώς και στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Κοινοτήτων όπου κατεγράφησαν έντονες βροχοπτώσεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών καθώς και στις Κοινότητες Ελαιοχωρίου και Νέδουσας.

Επισημαίνεται ότι ήδη οι Υπηρεσίες του Δήμου συντάσσουν τα σχετικά Τεχνικά Δελτία, ώστε ο Δήμος να αιτηθεί οι πληγείσες περιοχές να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση χρηματοδότηση για υλοποίηση των αναγκαίων έργων αποκατάστασης και πρόληψης.