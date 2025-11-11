Ο Δημ. Πτωχός στην ολοκλήρωση του Τμήματος 2Α Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας | Κάθε έργο, μια νέα αρχή για ασφάλεια, ανάπτυξη και προοπτική

Με την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή Τμήματος 2Α της Οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας», η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, της συνδεσιμότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της Λακωνίας.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο, με σοβαρές γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, που υλοποιήθηκε με μεθοδικότητα, τεχνική αρτιότητα και σεβασμό στο φυσικό τοπίο. Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και προϋπολογισμό 6.600.000 ευρώ, το έργο αφορά τμήμα δρόμου, 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αρεόπολης, σε σημείο που είχε πληγεί από εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Σε όλη την Πελοπόννησο, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ξεδιπλώνουμε ένα ευρύ πρόγραμμα έργων και δράσεων που αγγίζουν όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Ιδιαίτερα στα οδικά έργα, γίνεται μια μεγάλη, συστηματική προσπάθεια να βελτιώσουμε υποδομές και με νέα έργα, παρεμβάσεις και χαράξεις που αλλάζουν την εικόνα των περιοχών.

Εδώ στη Λακωνία, ολοκληρώνουμε σήμερα ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό έργο, αλλά ταυτόχρονα ένα έργο ουσιαστικό, που αφορά άμεσα τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μάνης. Ένα έργο που ενώνει δύο πανέμορφους προορισμούς και κάνει τη μετακίνηση ασφαλέστερη, πιο γρήγορη και πιο αξιόπιστη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή».

Οι εργασίες περιέλαβαν ανύψωση της ερυθράς της οδού με οπλισμένα επιχώματα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης τύπου L και σύγχρονα αποστραγγιστικά έργα (τάφρους, οχετούς, υπόγεια στραγγιστήρια), ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα των πρανών και να αποτραπούν μελλοντικά φαινόμενα αστοχιών.

Η ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίζει συνολικά τον οδικό άξονα της Μάνης, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Είναι ακόμη ένα παράδειγμα του πώς στην Πελοπόννησο τα δύσκολα γίνονται αφετηρία για μία καλύτερη καθημερινότητα και πως οι υποδομές εκτός από έργα γίνονται νέες αρχές για τις ζωές των ανθρώπων.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγγονας, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Σπύρος Τζινιέρης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Τζινάκος, η Αντιδήμαρχος Δήμου Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη, καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.