Ολοκληρώθηκε το έργο βελτίωσης παραδόθηκε ο οδικός άξονας Γύθειο – Αρεόπολη (video)

Μια σημαντική αναπτυξιακή στιγμή για τη Λακωνία, καθώς ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο οδικός άξονας που ενώνει το Γύθειο με την Αρεόπολη, ενισχύοντας την προσβασιμότητα στην περιοχή.

Στην περιοχή βρέθηκε ο Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος επισήμανε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να δρομολογεί μέσα από έργα ουσιαστικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, με θετικό βηματισμό προχωρούν οι διαδικασίες που αφορούν σε δύο ακόμη σημαντικά έργα για την περιοχή, ενισχύοντας την σύνδεση και την ανάπτυξη της Λακωνίας.