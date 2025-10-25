Ο Δήμος Γορτυνίας στο 1o Gortys Forum στη Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Γορτυνίας συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στο επιτυχημένο 1ο Gortys Forum 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού, το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ερευνητικό εργαστήριο MaGBISE του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.- ΜτΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το Σωματείο “Διάζωμα” και άλλους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς.

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιφερειακών Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών πήρε την έμπνευση από τον αρχαιότερο σωζόμενο κώδικα νόμων στην Ευρώπη και είχε στόχο τη προώθηση του διαλόγου για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την περιφερειακή διακυβέρνηση, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, εκπροσώπησε το Δήμο και έλαβε μέρος ως ομιλητής στη θεματική ενότητα του Forum, «Δημοκρατία και Θεσμοί: Από την Πόλη-Κράτος στη Σύγχρονη Περιφερειακή Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη» με συνομιλητές τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης, Πρόεδρος τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιου Κρήτης Ηλία Γεωργαντά, τον Πρόεδρο του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” Σταύρο-Ιωάννη Μπένο, τον Δήμαρχο Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη και τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης αναφέρθηκε στη σημασία της Νέας Τοπικής Δημοκρατίας ως μοχλού συμμετοχικής διακυβέρνησης και κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια.

Τόνισε ότι οι μικροί και ορεινοί Δήμοι, όπως η Γορτυνία, αντιμετωπίζουν κρίσιμες προκλήσεις, από τη δημογραφική συρρίκνωση και τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, έως την ανάγκη για ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό. Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είπε, οφείλει να περάσει από τη διαχείριση στη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών, καθιστώντας τους ενεργούς συνδιαμορφωτές των πολιτικών αποφάσεων.

Ο κ. Κούλης παρουσίασε το όραμα του Δήμου Γορτυνίας για μια ζωντανή, συμμετοχική και ανθεκτική δημοκρατία, μέσα από εργαλεία όπως οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, τα τοπικά συμβούλια νεολαίας και οι ψηφιακές πλατφόρμες διαβούλευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κοινωνική συνοχή και την ισότητα ευκαιριών, μέσα από δράσεις που θα ενισχύουν την πρόσβαση σε υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική φροντίδα, καθώς και στη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης και συνεργασίας με φορείς, ΜΚΟ και πανεπιστήμια.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία των δικτύων και συνεργασιών μεταξύ Δήμων, πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα ως προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και έξυπνες κοινότητες, τονίζοντας πως η περιφέρεια πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της νέας εποχής.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Γορτυνίας:

«Η νέα τοπική δημοκρατία δεν είναι απλώς θεσμικός στόχος, αλλά πολιτική επιλογή που υπηρετεί τον άνθρωπο, τη συλλογικότητα και την ανάπτυξη. Μόνο μέσα από τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την κοινωνική συνοχή μπορούμε να σχεδιάσουμε βιώσιμες και δίκαιες κοινωνίες».

Κλείνοντας συνεχάρη την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, Ευαγγελία Σχοιναράκη για την σπουδαία διοργάνωση.