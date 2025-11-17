Ο Δήμος Καλαμάτας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στη Θεσσαλονίκη

Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβάλλοντας δυναμικά τον προορισμό και τις δυνατότητές του.

Στην έκθεση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς και η συνεργάτης του Τμήματος Τουρισμού Δήμητρα Κουρμούλη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, διανεμήθηκε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό του Δήμου, με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Καλαμάτας ως προορισμού όλο τον χρόνο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, επίσης, πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων από διάφορες χώρες, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη διεύρυνση της τουριστικής αγοράς. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργο Αγριμανάκη, όπου συζητήθηκαν καλές πρακτικές και δυνατότητες συνεργασίας.

Η αποστολή του Δήμου Καλαμάτας συμμετείχε επίσης στο γαστρονομικό γεύμα που διοργάνωσε η ΠΕΔ Πελοποννήσου, το οποίο ανέδειξε την πλούσια και αυθεντική μεσσηνιακή και πελοποννησιακή γαστρονομία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικές παρουσιάσεις προς τους Hosted Buyers της Philoxenia–Hotelia. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, περισσότεροι από 100 ξένοι εμπορικοί επισκέπτες από 36 χώρες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους προορισμούς της Πελοποννήσου, να δοκιμάσουν χαρακτηριστικές τοπικές συνταγές βασισμένες σε εκλεκτά προϊόντα ποιότητας και να ενημερωθούν για την τουριστική και γαστρονομική ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική Plato’s Plate.