ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στη Θεσσαλονίκη

Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβάλλοντας δυναμικά τον προορισμό και τις δυνατότητές του.

581328367 1381292510671258 8100308810940006843 n

Στην έκθεση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού  Γιώργος Λαζαρίδης, καθώς και η συνεργάτης του Τμήματος Τουρισμού  Δήμητρα Κουρμούλη.

581832035 1381292827337893 585632008554174732 n

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, διανεμήθηκε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό του Δήμου, με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Καλαμάτας ως προορισμού όλο τον χρόνο.

581957410 1550278009595187 3687380518154655001 n

Στο πλαίσιο της έκθεσης, επίσης, πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων από διάφορες χώρες, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη διεύρυνση της τουριστικής αγοράς. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργο Αγριμανάκη, όπου συζητήθηκαν καλές πρακτικές και δυνατότητες συνεργασίας.

582008909 1894798778109126 691664596228360881 n

Η αποστολή του Δήμου Καλαμάτας συμμετείχε επίσης στο γαστρονομικό γεύμα που διοργάνωσε η ΠΕΔ Πελοποννήσου, το οποίο ανέδειξε την πλούσια και αυθεντική μεσσηνιακή και πελοποννησιακή γαστρονομία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικές παρουσιάσεις προς τους Hosted Buyers της Philoxenia–Hotelia. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, περισσότεροι από 100 ξένοι εμπορικοί επισκέπτες από 36 χώρες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους προορισμούς της Πελοποννήσου, να δοκιμάσουν χαρακτηριστικές τοπικές συνταγές βασισμένες σε εκλεκτά προϊόντα ποιότητας και να ενημερωθούν για την τουριστική και γαστρονομική ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική Plato’s Plate.

