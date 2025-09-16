Ο Δήμος Καλαμάτας στο Nomads Athens Fest 2025 – Η Καλαμάτα στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας των ψηφιακών νομάδων

Για δεύτερη χρονιά, το Nomads Athens Fest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα, προσέλκυσε άνω των 200 συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας έναν δυναμικό κόμβο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και ευκαιριών. Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, είχε έντονο άρωμα Μεσσηνίας.

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε και φέτος ως χορηγός της διοργάνωσης, σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. Phaos, προβάλλοντας τις δυνατότητες της Καλαμάτας ως ιδανικού προορισμού για ψηφιακούς νομάδες, remote workers και δημιουργικούς επαγγελματίες που επιλέγουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, στο Nomads Athens Fest 2025 συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Στρατ. Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου.

Το ενδιαφέρον για την πόλη κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του πάνελ “Greece as a Digital Nomad Hub” το Σάββατο 14/09, με συμμετέχοντες τον Αντιδήμαρχο Στρατ. Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλη Παπαευσταθίου, την Ανδρονίκη Κάλφα εκπροσώπου της Marketing Greece, την Lotus Vrijma εκπροσώπου της AVNEA (Pop-up Coliving Events in Greek villages), και τον Step Sinatra Ψηφιακό Νομά στην Ελλάδα, σε μια συζήτησης σχετικά με τις προοπτικές της χώρας στην προσέλκυση αυτού το κοινού, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα, τα οφέλη και τη στρατηγική . Η Καλαμάτα συμμετείχε μέσα από την παρέμβαση του Αντιδημάρχου, αναδεικνύοντας τα εξής:

Την ποιότητα ζωής, το φιλόξενο κλίμα, την τοπική κουλτούρα

Την πρόθεση προσέλκυσης αυτού του επιχειρηματικού κοινού και στις περιοχές του Ταϋγέτου

Τις ψηφιακές ευκαιρίες, τα κοινά έργα και τις δικτυώσεις που υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση

Το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την Καλαμάτα, ενώ αρκετοί συμμετέχοντες εντάχθηκαν στα ενημερωτικά ψηφιακά κανάλια της αποστολής, ζητώντας πληροφορίες για διαμονή, εκδηλώσεις και μελλοντικά προγράμματα φιλοξενίας νομάδων.

Η διοργάνωση περιλάμβανε:

Ομιλίες και workshops από διεθνείς εισηγητές πάνω σε θέματα remote work, τεχνολογίας, AI, προσωπικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και storytelling

από διεθνείς εισηγητές πάνω σε θέματα remote work, τεχνολογίας, AI, προσωπικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και storytelling Panels και bootcamps , με πρακτικές γνώσεις για personal branding, business development και δημιουργία περιεχομένου

, με πρακτικές γνώσεις για personal branding, business development και δημιουργία περιεχομένου Δραστηριότητες δικτύωσης και εξωστρέφειας, όπως το Sunset Networking Dinner, θεματικά meetups και bootcamps σε χώρους coworking.

Η Καλαμάτα εκπροσωπήθηκε και στο τελικό πάνελ για τα coworking spaces στην Ελλάδα την Κυριακή 15/09, όπου η κα Νέλλη Κουβελάκη από τον φορέα της ΚοινΣΕπ Phaos μίλησε για την κοινότητα, τις πρωτοβουλίες συνεργασίας και τις εμπειρίες συνύπαρξης με ψηφιακούς νομάδες στην πόλη.

Ένα βήμα πιο κοντά στην παγκόσμια κοινότητα

Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας στο Nomads Athens Fest 2025 αποτέλεσε μια στρατηγική κίνηση εξωστρέφειας και σύνδεσης με τη διεθνή κοινότητα των ψηφιακών εργαζομένων. Με στοχευμένη προβολή, ανθρώπινη προσέγγιση και ενεργή συμμετοχή, η πόλη έχει λάβει ήδη θέση στον χάρτη ως ένας σύγχρονος, φιλόξενος και ανθρώπινος προορισμός με ισορροπία ανάμεσα σε εξ αποστάσεως εργασία και ποιοτική ζωή.

Η Καλαμάτα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πόλη της Μεσογείου – εξελίσσεται σε ένα ζωντανό hub δημιουργικότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.