Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στην εκστρατεία EU Beach Clean Up – Βιωματική δράση καθαρισμού παραλίας (video)

Ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Πελοποννήσου διοργάνωσαν βιωματική δράση καθαρισμού παραλίας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας EU Beach Clean Up, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στη παραλιακή ζώνη στο ύψος του Ιερού Ναού της Αναστάσεως στην Καλαμάτα.

Στη δράση συμμετείχαν 33 μαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο, που είναι ένα από τα δύο σχολεία της Καλαμάτας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο, καθώς και 3 μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο κ. Βασίλης Παπαευσταθίου Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτας, η κα Βίκυ Ιγγλέζου Επικεφαλής του EUROPE DIRECT Πελοποννήσου, ο κ. Νίκος Γιαννακόπουλος προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας και ο κ. Νάσος Μάκιος μέλος της Ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας και Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Από τη δράση συγκεντρώθηκαν 15 κιλά από διάφορα είδη απορριμμάτων (πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, χαρτί) και 2 κιλά αποτσίγαρα που αντιστοιχούν περίπου σε 8000 τεμάχια. Η δράση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και ο Δήμος δεσμεύεται να προωθεί ανάλογες δράσεις στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες προσφέρθηκε κέρασμα δωρεά της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.