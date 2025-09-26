Ο Δήμος Σπάρτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «IFTM Top Resa» στη Γαλλία – Στόχος η προώθηση του διεθνούς brand της Σπάρτης

Με στόχο την εξωστρέφεια και την προώθηση του διεθνούς brand της Σπάρτης, ο Δήμος Σπάρτης συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση «IFTM Top Resa», που διεξήχθη στο Παρίσι το διάστημα 23-25 Σεπτεμβρίου 2025.

Εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Μιχάλη Βακαλόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού κ. Δημοσθένη Κακούρο, ο Δήμος Σπάρτης συμμετείχε στην Τουριστική Έκθεση στον χώρο της ελληνικής αντιπροσωπείας και του περιπτέρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο κ. Βακαλόπουλος και ο κ. Κακούρος είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του τουριστικού κλάδου και έδωσαν συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης, με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Σπάρτης.

Να σημειωθεί ότι για τη χώρα μας, η Γαλλία αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη αγορά παγκοσμίως σε τουριστικές εισροές, οι οποίες, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, παρουσιάζουν για φέτος αυξητικές τάσεις.

Η φετινή έκθεση έγινε στο Porte de Versailles Exhibition Center στο Παρίσι, περιλαμβάνοντας 3.000 εκθέτες από περισσότερες από 100 χώρες, 170 τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ενώ πάνω από 30.000 επαγγελματίες του τουρισμού συμμετείχαν σε συνεδρίες, συνέδρια και εργαστήρια γύρω από τις νέες τάσεις και την καινοτομία στον τουρισμό.