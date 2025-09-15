Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος, στις εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά

Στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Παλαιομονάστηρου Βρονταμά, που διοργάνωσε ο Δήμος Ευρώτα, παραβρέθηκε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος.

Μετά τη Θεία Λειτουργία και την επίσημη Δοξολογία, που τελέστηκε στον χώρο του Παλαιομονάστηρου, ο κ. Βακαλόπουλος κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των μαχητών Βρονταμιτών, που έχασαν τη ζωή τους ύστερα από την πυρπόληση του Παλαιομονάστηρου, όπου είχαν καταφύγει, από τον Ιμπραήμ το 1825. Στη συνέχεια μετέβη στο μνημείο της Ελένης Στρατήγη, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής σε ανάγλυφο του αείμνηστου Στρατή Στρατήγη.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σπάρτης επισημαίνει: «Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των 400 Βρονταμιτών που όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στις ορδές του Ιμπραήμ και θυσιάστηκαν για το υπέρτατο αγαθό, την ελευθερία. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και το παράδειγμά τους, που έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική ιστορία: Οι Βρονταμίτες ζωντανοί, Τούρκους δεν προσκυνάνε…».