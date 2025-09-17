Οι νέες προοπτικές στην ελαιοκαλλιέργεια μέσω των λύσεων που προσφέρει η ψηφιακή γεωργία | Τα ξεχωριστά συμπεράσματα στην ημερίδα του Α.Σ. «Ένωση Μεσσηνίας» και της «Neuropublic» (video)

O Αγροτικός Συνεταιρισμός “Ένωση Μεσσηνίας” και η εταιρεία πληροφορικής & τεχνολογίας ”NEUROPUBLIC” διοργάνωσαν την Ημερίδα Ενημέρωσης και Επίδειξης (Demo Event) με θέμα την υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, βιωσιμότητας, και ανθεκτικότητας του κλάδου της ελαιοκαλλιέργειας. Και ήταν μια εκδήλωση επί του… πεδίου στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου της «Ένωση Μεσσηνίας» στην Θουρία, με αρκετές και ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.

Κατά τη διάρκειά της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για:

Το ευρωπαϊκό έργο QuantiFarm και τους στόχους του

Τις προκλήσεις και προοπτικές στον κλάδο της ελαιοκαλλιέργειας

Τη λύση ευφυούς γεωργίας “gaiasense” και τα αποτελέσματα από την πιλοτική της εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς

Την εργαλειοθήκη ψηφιακών λύσεων «QuantiFarm Toolkit»

Κατά την ημερίδα, μάλιστα πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίδειξη του τηλεμετρικού σταθμού gaiatron και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας “gaiasense” στην ελαιοκαλλιέργεια στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Επίσης, παρουσιάστηκε η εργαλειοθήκη QuantiFarm, ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την επιλογή την καταλληλότερης λύσης ψηφιακής γεωργίας σύμφωνα με τις ανάγκες και χαρακτηριστικά της κάθε εκμετάλλευσης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου QuantiFarm, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και στόχος της είχε να προωθήσει την ανάπτυξη και υιοθέτηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της βιωσιμότητας (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική), της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται 30 Πιλοτικά σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας υψηλής σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την εφαρμογή και αξιολόγηση λύσεων ψηφιακής γεωργίας σε πραγματικές συνθήκες, σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη και τις επιπτώσεις στην βιωσιμότητα της καλλιέργειας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα της ψηφιακής γεωργίας σε σύγκριση με υφιστάμενες, συμβατικές πρακτικές.