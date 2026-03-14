Ο Γιάννης Ανδριανός στο επετειακό συνέδριο για τα 100 χρόνια του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Αργολίδας, κ. Γιάννης Ανδριανός στο επετειακό συνέδριο του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ», το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO στο πλαίσιο της Agrotica 2026.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ αποτέλεσε διαχρονικά έναν θεσμό αναφοράς που συνέβαλε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και στην εκπαίδευση γενεών επιστημόνων που στήριξαν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα τόνισε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αγροδιατροφικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις —όπως η κλιματική κρίση, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και η ψηφιακή μετάβαση— η συμβολή της γεωπονικής επιστήμης και της έρευνας είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου που αφορούν το πολλαπλασιαστικό υλικό, τη φυτοπροστασία και τη θρέψη των καλλιεργειών, τα προϊόντα ζωικής παραγωγής, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και τις ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση της γνώσης και της καινοτομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια πιο παραγωγική, βιώσιμη και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία.

Ο Υφυπουργός συνεχάρη τη διοίκηση, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος για τη διαχρονική τους συμβολή στη γεωπονική εκπαίδευση και έρευνα και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.