Ο Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν θα πάω σε κανένα κόμμα, επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου» | Βουλευτής Αρκαδίας ο Βαγγέλης Γιαννακούρας (video)

Έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραδίδοντας τη βουλευτική έδρα στο ΠΑΣΟΚ, μετά από τη διαγραφή του από το Νίκο Ανδρουλάκη. Στον αιφνιδιασμό απαντά με αιφνιδιασμό ανακοινώνοντας με επιστολή του στην ηγεσία αλλά και στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ την απόφασή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, με το οποίο εκλέγεται από το 2009 στην Αρκαδία. Προαναγγέλλει επίσης ότι θα ψηφίσει το νέο αντιπρόεδρο της βουλής που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ στη θέση του κι ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της βουλής να μιλήσει πριν αποχωρήσει από το βήμα της Ολομέλειας.
Τι λέει ο Κωνσταντινόπουλος για την απόφασή του
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τονίζει μέσω συνεργατών του στο protothema.gr ότι αποφάσισε μετά τη διαγραφή του να παραδώσει και τη βουλευτική έδρα στο ΠΑΣΟΚ διότι «οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν και πρέπει να δίνουν το παράδειγμα». Όπως δηλώνει επίσης απαντώντας σε όσους σπεύδουν να του χρεώσουν «γέφυρες» με αντίπαλους πολιτικούς φορείς: «Δεν θα πάω σε κανένα κόμμα. Επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου». Το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου είναι ότι θέλει να κρατήσει «στάση αξιοπρέπειας» μετά από τη διαγραφή του, ότι είναι στα χέρια του όλου ΠΑΣΟΚ το στοίχημα υπέρβασης της «ακούνητης βελόνας» κι ότι ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει «παιχνίδια» εις βάρος του. «Εγώ βγαίνω από το κάδρο. Ας τα βρουν. Δεν θα τους επιτρέψω να φτιάξουν αφήγημα εχθρού…», αναφέρει χαρακτηριστικά.
“Φοβική ηγεσία”
Ο άρτι διαγραφείς από την ηγεσία με την πρώτη δήλωσή του θυμίζει ότι είναι 20 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ κι ότι έμεινε τα δύσκολα χρόνια, ενώ αποδίδει την απόφαση Ανδρουλάκη στην άρνησή του να δει κατάματα την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι.
«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο κ. Κωνσταντινόπουλος χρεώνοντας στον κ. Ανδρουλάκη φοβικότητα.
Κορυφαία στελέχη, ζυγίζουν την αντίδρασή τους (ως προς το χρόνο) αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από το αρχικό σοκ θα απαντήσουν στην κίνηση Ανδρουλάκη, επιχειρώντας να σπάσουν από την αρχή το «καλούπι» των διαγραφών για κάθε έναν και καθεμιά από το ΠΑΣΟΚ που απλώς καταθέτει τις διαφορετικές του απόψεις.
Άλλωστε, λίγες ώρες πριν από τη συνέντευξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου είχαν επισημάνει τη διαφωνία τους για το μοντέλο διεύρυνσης που ακολουθεί ο κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος δεν απέφυγε να τους ανταποδώσει τις αιχμές στη συνέχεια.
«Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά με ανάρτησή της η κυρία Διαμαντοπούλου, ενώ ο Χάρης Δούκας είχε κάνει λόγο για «φύρδην μίγδην διευρύνσεις».
Ανδρουλάκης και Κωνσταντινόπουλος είχαν στενή πολιτική φιλία, ενώ ο Αρκάς πολιτικός πρωτοστάτησε για την εκλογή του πρώτου στην ηγεσία του κόμματος το 2021.
Όπως πρωτοστάτησε το 2-24, μετά από τις ευρωεκλογές και το γνωστό αποτέλεσμα, για τη «δυναμική επανεκκίνηση του ΠΑΣΟΚ» στηρίζοντας για την ηγεσία του κόμματος το Χάρη Δούκα. Στελέχη από την προεδρική φρουρά υποστηρίζουν ότι τα συγχαρητήρια υπουργών προς τον Οδυσσέα δείχνουν πολλά κι αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως ο Αρκάς πολιτικός αποτελέσει πρόσωπο της διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας.
«Γελοιότητες», απαντούν άνθρωποι που συνομίλησαν χθες το βράδυ με τον κ. Κωνσταντινόπουλο ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι όσο δεν ήταν στο βήμα της βουλής ασκώντας τα καθήκοντα του αντιπροέδρου, βρισκόταν στην Αρκαδία διατηρώντας ζωντανή τη σχέση με τους πολίτες του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν ότι σε πρόσφατα γκάλοπ ήταν μακράν πρώτος κι ότι ο ισχυρισμός ότι ο Οδυσσέας στάθηκε απέναντι στον Ανδρουλάκη από το 2023 επειδή έβαλε στο ψηφοδέλτιο ένα βασικό αντίπαλό του, τον Βαγγέλη Γιαννακούρα (θα τον διαδεχθεί ως πρώτος επιλαχών στη βουλή), δεν ισχύει.
Λέγεται ότι η «είδηση» προκάλεσε σοκ σε πολλούς από τις διάφορες και διαφορετικές «φυλές» στο ΠΑΣΟΚ κι ότι μόνο οι θερμοκέφαλοι της Χαριλάου Τρικούπη που εισηγούνται εδώ και καιρό «πρόεδρε πάρε κεφάλια» καλωσόρισαν με ικανοποίηση την απόφαση Ανδρουλάκη να διαγράψει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα τον Κωνσταντινόπουλο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ αντάλλαξαν απόψεις κορυφαία στελέχη, που δεν το συνηθίζουν, ειδικά μετά από τις εσωκομματικές κάλπες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δε, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους με την κίνηση της ηγεσίας και υπογράμμιζαν ότι «την ώρα που φέρνει στο ΠΑΣΟΚ άλλοτε υβριστές του κόμματος, διώχνει τους ανθρώπους του».
Τι του χρεώνουν
Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αντιθέτως υποστήριζαν χθες ότι «ο κ. Κωνσταντινόπουλος, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».
Τον κατηγορούν για ρητορική και δράση υπονόμευσης του κόμματος και του επιρρίπτουν ευθύνες διότι «επιτέθηκε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Π. Σάντσεθ υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη».
Του χρεώνουν ότι δεν βρήκε μία λέξη να αναδείξει τις δραστηριότητες του προέδρου κι ότι «συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ».
Είναι προφανές ότι ο βουλευτής Αρκαδίας ήταν στο στόχαστρο εδώ και καιρό αφού οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζονται έτοιμες να σχολιάσουν το κάθε του βήμα: «Το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους».
Αίσθηση προκαλεί ακόμη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ότι σε μια προσυνεδριακή περίοδο οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλουν τον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι «είχε μείνει στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας».
Είναι προφανές ωστόσο ότι σε προσυνεδριακές περιόδους τα στελέχη μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο έκανε ο ίδιος σε κάθε ευκαιρία, όπως παρουσιάζοντας γραπτώς τις απόψεις του στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Βαγγέλης Γιαννακούρας: Ποιος είναι ο νέος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που θα πάρει τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
New entry στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον ο Τριπολιτσιώτης γιατρός, Βαγγέλης Γιαννακούρας, που θα ορκιστεί βουλευτής στη θέση του διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, μετά την απόφαση του τελευταίου να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη. Ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, με τον οποίο είχε «κονταροχτυπηθεί» στις τελευταίες εθνικές εκλογές ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενημερώθηκε ήδη τηλεφωνικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την εξέλιξη αυτή και αναμένεται να οριστεί το πότε ακριβώς θα ορκιστεί. Για να γίνει αυτό, βεβαίως, θα πρέπει να παραιτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς οι δύο ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες. Σε αυτή την περίπτωση, τη θέση του θα αναλάβει η πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού του Πέτρου Τατούλη, Βαρβάρα Μάνου.
Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1956 και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του σε διάφορα χωριά του νομού, ακολουθώντας τους γονείς του που ήταν δάσκαλοι, ανάλογα με το σχολείο στο οποίο υπηρετούσαν κάθε φορά. Είναι παντρεμένος με την επίσης γιατρό Κωνσταντίνα Αργυροπούλου και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού, ενώ υπηρέτησε ως αγροτικός γιατρός στην Αρκαδία. Το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ζωντανό ενδιαφέρον πάντα για τα κοινά, διετέλεσε παράλληλα σύμβουλος στην Ομοσπονδία του πρώην Δήμου Βαλτετσιωτών, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΠΟΕ και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995. Συγκαταλέγεται μεταξύ των Ιδρυτικών Μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού Αγροτικών Ιατρείων του Νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας. Από το 1984 ως το 1986, υπήρξε μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος της ΕΙΝΠΙΣ το 1986, καθώς και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996. Το 1994 εξελέγη μεταξύ των πρώτων σε σταυρούς προτίμησης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας. Στις βουλευτικές εκλογές του 1996, του 2000 και του 2007 επιλέχθηκε, τόσο από τη Νομαρχιακή Οργάνωση του κόμματος, όσο και από τα κεντρικά όργανα, υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Αρκαδίας συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό ψήφων. Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και της 18ης Μαΐου 2014, εξελέγη με τον συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη «Νέα Πελοπόννησος» Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, κάτι που προκάλεσε και μεγάλες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αργότερα, όταν στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στις τελευταίες πάντως, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας 4.292 ψήφους, πίσω από τον μέχρι πρότινος βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε συγκεντρώσει 4.731 ψήφους.
Την ανάγκη να υπάρξει ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο οποίος μάλιστα, παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα και στη θέση του θα ορκιστεί ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.
«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος από την Κρήτη όπου βρίσκεται, σε ερώτηση για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ ενόψει και του συνεδρίου.
«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές», τόνισε και επισήμανε:
«Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».
Την πρώτη του αντίδραση για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, είχε το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) ο Χάρης Δούκας.
Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα παραδώσει από μόνος του την έδρα του, ο Χάρης Δούκας έστειλε μήνυμα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως με τις διαγραφές ή τις απειλές για διαγραφή, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν μπορεί να οικοδομηθεί η διαδρομή προς τις βουλευτές εκλογές.
Ο δήμαρχος της Αθήνας, αναφερόμενος προς τον βουλευτή, υποστήριξε πως ήταν ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ειδικά τις δύσκολες στιγμές.
Ο Χάρης Δούκας διευκρίνισε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από ενότητα, εμπιστοσύνη και διάλογο ώστε να πετύχει την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και να καταφέρει την προοδευτική κυβέρνηση της χώρας.
«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.
Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου», ανέφερε ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.
Υπενθυμίζεται πως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος υποστήριξε τον Χάρη Δούκα στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ενώ εδώ και χρόνια βρίσκονταν σε κόντρα με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εν τέλει ζήτησε την διαγραφή του με αφορμή την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο OPEN.
Την θέση του αναμένεται να πάρει ο Βαγγέλης Γιανακούρας.
πηγή: www.protothema.gr, www.newsit.gr