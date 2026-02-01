Ο Γιώργος Φρανκς του Μεσσηνιακού ΓΣ κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια!

Ο Γιώργος Φρανκς είναι ο νέος κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 400 μ. ανδρών στον κλειστό στίβο. Ο νεαρός αθλητής κατέλαβε την πέμπτη θέση στους κολεγιακούς αγώνες στο Φαγιατβίλ (ΗΠΑ) με 46.16 και βελτίωσε το 46.36 του Κώστα Κεντέρη, που κρατούσε από τις 12 Φεβρουαρίου 1999.

Νωρίτερα στη σεζόν, ο Φρανκς είχε βελτιώσει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 300 μ. με 32.88, δίνοντας σαφή δείγματα της εξαιρετικής του κατάστασης. Ο 22χρονος είχε μέχρι πρότινος ατομικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο 46.76 από το 2024.

Ο αθλητής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στον ανοιχτό στίβο έχει ατομικό ρεκόρ 45.20 και πλέον θα κυνηγήσει τόσο το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ (45.25), όσο και το πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου (45.11).

Ποιος είναι ο Γιώργος Φρανκς

Ο Γιώργος Φρανκς γεννήθηκε στις 24/2/2004 στις ΗΠΑ όπου και μεγάλωσε. Ξεκίνησε το στίβο όταν ήταν 15 ετών. Σπουδάζει Μαθηματικά με ειδίκευση στη Στατιστική Ανάλυση στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι (University of Miami), όπου παράλληλα αγωνίζεται στο NCAA ως σπρίντερ από τα 60 έως τα 400 μέτρα.

Με καταγωγή από την πλευρά του παππού του από την Πάτρα και τα Χανιά από την πλευρά της γιαγιάς περνάει αρκετά καλοκαίρια στην Ελλάδα για διακοπές. Η αγάπη του για τη χώρα τον οδήγησε να επιλέξει την Ελλάδα ως τη χώρα που θα αγωνίζεται.

Το 2025 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων της Μαδρίτης ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Ανήκει στον ΓΣ Μεσσηνιακός. Το επίθετό του είναι Φραγκογιάννης αλλά συστήνεται ως Φρανκς.

