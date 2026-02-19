«Έπεσε» το ίντερνετ σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου – «Βροχή» οι διαμαρτυρίες στη Μεσσηνία – Επισήμη ανακοίνωση από την εταιρεία

Δεκάδες καταγγελίες και παράπονα δέχθηκε ο σταθμός μας από το πρωί, με αφορμή το πρόβλημα που έχει προκύψει με την NOVA, πάροχο τηλεπικοινωνιών, και έχει προκαλέσει εκτεταμένη διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Το πρόβλημα έχει «παραλύσει» την καθημερινότητα εκατοντάδων – αν όχι χιλιάδων – επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Οι πολίτες ζητούν άμεση αποκατάσταση της βλάβης και σαφή ενημέρωση για τα αίτια και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος. Πλέον, αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τον πάροχο σχετικά με το πότε θα επανέλθει πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.

Η επίσημη ανακοίνωση απο την εταιρεία

Ενημέρωση για βλάβη δικτύου

Η Nova ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:25, παρατηρούνται προβλήματα σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Πελοποννήσου, λόγω βλαβών οφειλόμενων σε ταυτόχρονες τομές στο δίκτυο οπτικών ινών, απο εργασίες τρίτων.

Τα προβλήματα στην κινητή τηλεφωνία επικεντρώνονται κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, ενώ στην σταθερή κυρίως στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Αργολίδας.

Τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Ζητούμε την κατανόηση των συνδρομητών μας.