Πήρε ρεύμα το πάρκο των κεραιών – Αποκαταστάθηκε η βλάβη χάρη σε άμεση παρέμβαση

Μετά την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων στην πρόσβαση στο όρος Λυκόδημο, στη Μεσσηνία, προς το πάρκο των κεραιών — με συνέπεια να είναι οριακή η λειτουργία τηλεόρασης, ραδιοφώνων και παρόχων κινητής τηλεφωνίας —, άμεση ήταν η παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θοδωρή Λιβάνιου.

Καθοριστικές για την επίλυση του θέματος ήταν οι ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία αποκατέστησε την προσβασιμότητα, με τα μηχανήματα να λειτουργούν τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή. Έτσι, με τη συνδρομή του Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Γιώργου Καράμπελα, αποκαταστάθηκε η βλάβη και επανήλθε η ηλεκτροδότηση.

Στον συντονισμό και στην επίβλεψη των απαιτούμενων ενεργειών παρόντες ήταν τόσο ο κ. Καράμπελας όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, κ. Στάθης Αναστασόπουλος.

