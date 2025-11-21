Ο Μίλτος Χρυσομάλλης για την ανακοίνωση του Δημάρχου Τριφυλίας για το γήπεδο Κυπαρισσίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Δημάρχου Τριφυλίας κ. Γ. Λεβεντάκη που αναφέρεται στο δελτίο τύπου του βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτου Χρυσομάλλη, σχετικά με το γήπεδο της Κυπαρισσίας, ο Μεσσήνιος βουλευτής δήλωσε τα κάτωθι:

«Με έκπληξη είδα την ανακοίνωση του Δημάρχου Τριφυλίας, καθώς είχα συνομιλήσει μαζί του χθες τηλεφωνικά και με είχε ευχαριστήσει για το αποτέλεσμα με το γήπεδο της Κυπαρισσίας. Σήμερα, όλοι μπορούμε ξεκάθαρα να κατανοήσουμε τους λόγους της ανακοίνωσής του.

Δεν συνηθίζω να ακυρώνω τις προσπάθειες κανενός, εξάλλου στο δελτίο τύπου μου αναφέρθηκα ρητά στις προσπάθειες της δημοτικής αρχής. Για εμένα, όλα τα έργα ανήκουν στην κοινωνία, γιατί προέρχονται από τους φόρους της και υλοποιούνται προς όφελός της.

Επιπλέον, ποτέ δεν διεκδίκησα την πατρότητα κανενός έργου, ούτε υπήρξα οπαδός του «δια ενεργειών μου». Άλλοι διεκδικούν τον τίτλο αυτό και το επιβεβαιώνουν με τις ανακοινώσεις ή τις αναρτήσεις τους, προσπαθώντας να αποκομίσουν έστω και ένα ψήγμα επικοινωνιακού οφέλους. Η δική μου προσπάθεια ήταν πάντα, είναι και θα συνεχίσει να είναι η διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού για τη Μεσσηνία.

Θα ήθελα να δω στην ανακοίνωση του Δημάρχου ένα ίχνος σχολίου για την πρόταση της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Προφανώς είναι ένα θέμα που δεν αφορά τους αναφερόμενους στην ανακοίνωση. Και πλέον κατανοώ, χάριν στην ανακοίνωση αυτή, γιατί η δημοτική αρχή δεν επικρότησε, αλλά ούτε καν αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από άγονο Β’ σε άγονο Α’ αλλά και στην κατασκευή της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Ίσως η δημοτική αρχή να προτιμά να γίνονται στην Τριφυλία μόνο τα έργα που ανακοινώνονται από συγκεκριμένο συνάδελφο και τίποτα άλλο. Ας μη μιλά επομένως ο Δήμαρχος ή σωστότερα οι συντάκτες της ανακοίνωσης για μικροπολιτική. Δήμαρχε, με σεβασμό στο πρόσωπό σου και στον προσωπικό σου αγώνα, τελικά όλα εξηγούνται και όλα – κυρίως – γίνονται αντιληπτά από τους συμπολίτες μας. «Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».».