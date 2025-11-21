Γ. Λεβεντάκης: «Η προσπάθεια ενός έτους, για το γήπεδο της Κυπαρισσίας, δε μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροπολιτικής»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Εδώ και έναν περίπου χρόνο, ο Δήμος Τριφυλίας, σε στενή συνεργασία με τον βουλευτή Μεσσηνίας κ. Περικλή Μαντά , εργάζεται συστηματικά και αθόρυβα, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, για το έργο του γηπέδου της Κυπαρισσίας.

Με συνεχείς παρεμβάσεις, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχοντας τη σημαντική βοήθεια του κ. Περιφερειάρχη, αλλά και προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και με πλήρως ώριμο φάκελο, από την πλευρά του Δήμου, στις 21 Οκτωβρίου 2025, φτάσαμε στην ουσιαστική τελική απόφαση του υπουργείου, για τη χρηματοδότηση του έργου.

Από εκείνη τη στιγμή, η Δημοτική Αρχή γνώριζε ότι το έργο είχε μπει στην τελική ευθεία και ανέμενε θεσμικά τις επίσημες ανακοινώσεις, από το υπουργείο – ανακοινώσεις, που αποτελούν, πλέον, ζήτημα λίγων ημερών.

Για εμάς, ο σεβασμός στους θεσμούς και στους πολίτες, επιβάλλει να τηρούμε σειρά και διαδικασίες, χωρίς βιαστικές δηλώσεις και χωρίς ανάγκη για επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί ενεργά, στη συγκεκριμένη διεκδίκηση, γνωρίζουν τη δουλειά και την προσπάθεια που έχει πραγματοποιηθεί, όλο αυτό το διάστημα.

Από εκεί και πέρα, κανείς δε δικαιούται να εμφανίζεται ως “δικαιούχος” μιας χρηματοδότησης, ειδικά όταν δεν έχει υπάρξει ούτε ένα αίτημα, ούτε μία παρέμβαση, ούτε η παραμικρή συμμετοχή στην πορεία του έργου.

Η εργατικότητα, η επιμονή και η συνεργασία, που απαιτήθηκαν όλο αυτό το διάστημα, δε μπορούν να παραποιούνται, ούτε να γίνονται αντικείμενο προσχηματικής προβολής.

Ως δήμαρχος Τριφυλίας, οφείλω να υπερασπιστώ την αλήθεια και τον κόπο, όσων δούλεψαν πραγματικά, δηλαδή:

Των υπηρεσιών του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσωπικά του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Πτωχού και φυσικά, του βουλευτή Μεσσηνίας, κ Περικλή Μαντά, οι οποίοι στάθηκαν σταθεροί αρωγοί και καθοριστικοί συνεργάτες, σε κάθε στάδιο, μέχρι την οριστική έγκριση του έργου.

Και τους ευχαριστώ θερμά, για τη συνεχή στήριξή τους.

Τέλος, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, δεν αποτελούν πεδίο προσωπικών “πρωτιών”, αλλά ανήκουν, αποκλειστικά και μόνο, στους πολίτες, στους οποίους, πάντα, λογοδοτούμε.

Στον Δήμο Τριφυλίας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα, με σχέδιο και με θεσμικό σεβασμό, ώστε το γήπεδο της Κυπαρισσίας να ξεκινήσει, το ταχύτερο δυνατό.

Οι πολίτες γνωρίζουν, βλέπουν και εκτιμούν τη δουλειά, που γίνεται με συνέπεια – και όχι με φωτογραφίες της τελευταίας στιγμής».

Ο δήμαρχος Τριφυλίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ