Ο Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «Ορφεύς» έκοψε τη βασιλόπιτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, χορωδοί, μέλη και φίλοι του «Ορφέα» συναντηθήκαμε στην «Τριλογία» για την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας, συνοδεία καλού φαγητού και κρασιού. Η βραδιά κύλησε με τραγούδι, χορό και ζεστή ατμόσφαιρα.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επιμελήθηκαν και πρόσφεραν με μεγάλη χαρά οι χορωδοί και φίλοι μας:



Στράτος Νικολόπουλος (πλήκτρα), Μιχάλης Στακιάς (μπουζούκι), Δημήτρης Σπεντζούρης, Τάκης και Δημήτρης Καλογερόπουλος (κιθάρες) και Γιώργος Αργυρόπουλος (τραγούδι). Όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τη βραδιά και τη σχολίασαν με τα θερμότερα λόγια.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Αλέξανδρος Μπουφέας, έκανε έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και παρουσίασε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της νέας. Ο μαέστρος Ιβάν Μάτζαρης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχήθηκαν σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά.