Τιμολόγια ρεύματος: Αυξήσεις 27% τον Οκτώβριο – Για μειώσεις μιλά ο Μητσοτάκης

Την ώρα που εκτιμήσεις θέλουν τις τιμές στα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο να κινούνται αυξητικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο εύχεται… μειώσεις.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. «Φαίνεται ότι και για τον επόμενο μήνα, ελπίζουμε ότι θα είναι σταθερές και ενδεχομένως και μειούμενες».

«Αν έπρεπε να κάνω και μία συνολική αναφορά στις τιμές της ενέργειας, πια, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, όπου θέλω να θυμίσω ότι ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στις ακραίες εξάρσεις των τιμών ενέργειας, φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, η οποία από τη μία δεν απαιτεί πρόσθετη στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές, για νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ