Λογαριασμοί ρεύματος: Η πτώση στη χονδρική αγορά αποκτά διάρκεια και θα οδηγήσει σε χαμηλότερα τιμολόγια για τον καταναλωτή

Σημαντική αποκλιμάκωση χαρακτηρίζει τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος φέτος το χειμώνα, με ορατή την πιθανότητα μείωσης και στα τιμολόγια λιανικής για τους καταναλωτές.

Τον Ιανουάριο του 2025 η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος βρισκόταν στα 135 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τον φετινό Ιανουάριο η μέση τιμή υποχώρησε στα 108 ευρώ και μέχρι στιγμής τον Φεβρουάριο κινείται μόλις στα 88 ευρώ. Μάλιστα, η μέση τιμή σήμερα διαμορφώνεται στα 52,05 ευρώ ανά μεγαβατώρα με πτώση 9,9%. Αυτές οι συνθήκες καλλιεργούν προσδοκίες για αποκλιμάκωση στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι η πτώση συνοδεύτηκε από ραγδαία βελτίωση στη θέση της χώρας μας πανευρωπαϊκά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.

Πάντως, οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπουν κάποια αντίστοιχη μείωση στους λογαριασμούς τους. Μια ματιά στα πράσινα τιμολόγια φανερώνει ότι πριν από ένα χρόνο βρίσκονταν στο εύρος των 13,1 – 23 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Κατά το μήνα που διανύουμε κυμαίνονται από 12,4 έως 25,2 λεπτά, άρα δεν προκύπτει ιδιαίτερη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

