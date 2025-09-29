Ο Παναγιώτης Χαλβατσιώτης γραμματέας του Τμήματος Εσωτερικής Παθολογίας της UEMS

Διεθνή αναγνώριση για την ελληνική παθολογία αποτελεί η εκλογή του αναπληρωτή καθηγητή του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Χαλβατσιώτη σε κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμικό ρόλο. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε μετά από ψηφοφορία των εκπροσώπων όλων των ευρωπαϊκών χωρών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση προς το πρόσωπό του και την επιστημονική του πορεία.

Σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ιατρική κοινότητα, ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, εξελέγη παμψηφεί στη θέση του γραμματέα του Τμήματος Εσωτερικής Παθολογίας της Ένωσης των Ευρωπαίων Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS). Συγκεκριμένα, η UEMS, με έδρα τις Βρυξέλλες, αποτελεί τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία εθνικών ιατρικών συλλόγων στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια γιατρούς. Μέσω της UEMS, οι κοινές θέσεις και προτάσεις των ευρωπαίων ιατρών αποκτούν θεσμική ισχύ και επηρεάζουν τις αποφάσεις των Επιτροπών και Διευθύνσεων Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προσφορά της Ένωσης

Παράλληλα, η Ένωση ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις τρέχουσες στρατηγικές και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υγεία. Στόχος της UEMS είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας προς τον ασθενή, μέσα από την ενίσχυση της αριστείας στην εκπαίδευση των γιατρών και την υποστήριξη του έργου τους.

Η Ελληνική διάκριση

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Εσωτερικής Παθολογίας, μέσω του κ. Χαλβατσιώτη, ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων εκπαίδευσης και άσκησης της ειδικότητας. Το Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας της UEMS έχει ως αποστολή την προώθηση των θέσεων της παθολογίας και την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πρακτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι των χωρών ορίζονται από τους εθνικούς ιατρικούς συλλόγους, γεγονός που προσδίδει θεσμικό κύρος και ευθύνη στη συμμετοχή τους.

Η εκλογή του αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς συμβολής του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενισχύει τη φωνή της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων, η οποία πλέον αποκτά μεγαλύτερη δυναμική και επιρροή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής επιστημονικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή ιατρική σκηνή και ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας και προόδου στον τομέα της υγείας.

Το βιογραφικό του

Ο κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στην Πρότυπη Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης και εισήλθε μετά από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιοσημείωτη είναι η υποτροφία που έλαβε από την Ιατρική Σχολή Mount Sinai, The State University of New York (SUNY), NYC, ΗΠΑ στην οποία φοίτησε μέρος των σπουδών του ως visiting student. Άξιο λόγου είναι ότι εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με βαθμολογία «Άριστα» και με υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» . Επίσης, υπηρέτησε την θητεία του ως καταδρομέας αλεξιπτωτιστής ιατρός στη Β΄ Μοίρα Αλεξιπτωτιστών.

Μετά την Κλινική άσκηση στην Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και μετά από τις ειδικές εξετάσεις ο κ. Χαλβατσιώτης έλαβε τον τίτλο του ειδικού Παθολόγου το 1997. Σημειώνεται ότι έλαβε ακόμη τη διεθνή Υποτροφία (European Grant) το Fellowship στην Ενδοκρινολογική Κλινική στη Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA και το 2000 του χορηγήθηκε η ειδική βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας για τη συμπλήρωση της μετεκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ και τη δυνατότητα ορισμού του ως Υπεύθυνος Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου. Το 2019 μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου του χορηγήθηκε και ο τίτλος του Διαβητολόγου. Το 2002 εξελέγη λέκτορας Παθολογίας-Διαβήτη στην Ιατρική Σχολή Του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Νοέμβριο του 2022 εξελέγη στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Διαβήτη. Έκτοτε έχει πλούσιο διδακτικό έργο.

Πηγή: virus.com.gr