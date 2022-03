Ο “Αριστόδημος” γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη

Την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη γιορτάζει την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 ο Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Μεσσηνίας “Αριστόδημος”.

Σε αυτό το πλαίσιο ο σύλλογος της Μεσσήνης έχει προγραμματίσει για εκείνη την ημέρα από τις 18:30 μέχρι τις 21:30 κοινή προπόνηση στο κλειστό γυμναστήριο της Μεσσήνης του Αριστόδημου με τον παλαιστικό Σπάρτης, με σκοπό όχι μόνον ενημερωτικό αλλά εκπαιδευτικό και αναγνωριστικό για τις πολύ μικρές ηλικίες σε θέματα κανονισμών και αγώνων.