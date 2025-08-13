Share Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 99ΦΑΩΕΕ-ΒΨΤ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Ιούλιο 2025. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 13 Αυγούστου 2025 10:01 πμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Δήμος Καλαμάτας: Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων και έκκληση σε δημότες και επαγγελματίες να διατηρούν την πόλη καθαρή 13.08.2025 Παραδόθηκε η Αριστοδήμου, πως εξελίσσονται οι αναπλάσεις στο δήμο Καλαμάτας – Τι σημείωσε ο Β. Κουτραφούρης για το ζήτημα της στάθμευσης (video) 12.08.2025 Σχέδιο και συντονισμός από το δήμο Καλαμάτας για τυχόν πυρκαγιές (video) 11.08.2025 Array