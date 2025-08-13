Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Ιούλιο 2025

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 99ΦΑΩΕΕ-ΒΨΤ  ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Ιούλιο 2025.

