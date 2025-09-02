«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η σοκαριστική ανάρτηση του Έλον Μασκ!

Με μια ανάρτηση που ήδη προκαλεί συζητήσεις διεθνώς, ο Έλον Μασκ αναφέρθηκε στην «τραγωδία» της Ελλάδας, σχολιάζοντας την δημογραφική κρίση που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, περισσότερα από 700 σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, καθώς δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που απαιτείται (15 παιδιά). Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο απομακρυσμένα χωριά, αλλά και κωμοπόλεις της περιφέρειας, όπου η μαθητική κοινότητα συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Υπογεννητικότητα > κλιματική αλλαγή

Η Ελλάδα καταγράφει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον δείκτη γονιμότητας να κινείται περίπου στο 1,3 παιδί ανά γυναίκα -πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών (2,1). Το αποτέλεσμα είναι ένας πληθυσμός που γερνά με ταχείς ρυθμούς, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες νέοι επιλέγουν να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό.

