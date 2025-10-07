Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός στην Ημερίδα Ενημέρωσης Ελαιοτριβέων και Ελαιοπαραγωγών στην Τρίπολη (video)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός παρευρέθηκε και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας Ενημέρωσης Ελαιοτριβέων και Ελαιοπαραγωγών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην Τρίπολη, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η ελιά και το ελαιόλαδο είναι για την Ελλάδα στοιχείο ταυτότητας, ιστορίας και πολιτισμού και πως η διατήρηση της ποιότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου αποτελούν σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

Στην ανάγκη ενημέρωσης των παραγωγών για την επικείμενη εφαρμογή ελέγχων επιμολυντών από 1/1/2027 σε ευρωπαϊκές χώρες όπου η Ελλάδα εξάγει ελαιόλαδο,

Στην αναβάθμιση του Ελαιοκομικού Μητρώου, που έως το 2026 θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με το Κτηματολόγιο, το ΟΣΔΕ και τους δασικούς χάρτες,

Στη μετάθεση της έναρξης της υποχρεωτικής υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής Ελαιοκάρπου στην επόμενη ελαιοκομική περίοδο (1 η Οκτωβρίου 2026) με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές,

Οκτωβρίου 2026) με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές, και στη θεσμοθέτηση των επισκέψιμων ελαιοτριβείων από τον Μάρτιο του 2025, μια πρωτοβουλία που, όπως είπε, «ανοίγει νέους δρόμους για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και την ανάδειξη του πολιτισμού της ελιάς ως αυθεντικής εμπειρίας για τον επισκέπτη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η ελαιοκομία είναι για την Ελλάδα ένας εθνικός θησαυρός» και πως με στρατηγικό σχέδιο, συνεργασία κράτους και παραγωγών, επένδυση στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και την τυποποίηση, η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει το εισόδημα των παραγωγών και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελαιουργείων – ΠΑΣΕΛ, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και την Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ), με τη συμμετοχή επιστημονικών και επαγγελματικών στελεχών του αγροδιατροφικού τομέα.