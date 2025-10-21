Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου (pic’s)

Ο Πρόεδρος του Ωνασείου κ. Ιωάννης Μπολέτης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση κ. Αντώνης Παπαδημητρίου παρουσίασαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το νέο ενιαίο Ωνάσειο Νοσοκομείο.

Έναν σύγχρονο οργανισμό Υγείας, που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την ανθρώπινη προσέγγιση στην περίθαλψη.