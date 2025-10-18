Βήματα για την μόνιμη παρουσία ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία έως το τέλος του έτους- Τηλεφωνική επικοινωνία Λαμπρόπουλου με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ

Η πρόσφατη τραγική απώλεια μιας γυναίκας στο Χαρακοποίο, η οποία δεν πρόλαβε να λάβει ιατρική βοήθεια καθώς περίμενε το ασθενοφόρο να φτάσει από την Καλαμάτα, ανέδειξε την ανάγκη για μόνιμη παρουσία του ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία. Ο Μεσσήνιος Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Λαμπρόπουλος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, κ. Γεώργιο Χαραλάμπους, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε μέχρι το τέλος του έτους να λειτουργεί Τομέας ΕΚΑΒ στην περιοχή.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής: Σε επικοινωνία που είχα νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιο Χαραλάμπους, συζητήσαμε για την αναγκαιότητα της μόνιμης παρουσίας του ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία.

Ο κ. Χαραλάμπους με διαβεβαίωσε ότι με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου, να υπάρχει Τομέας ΕΚΑΒ στην Ανατολική Πυλία.

Επίσης, επικοινώνησα για το ίδιο θέμα και με τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κ. Γεώργιο Μαθιόπουλο.

Υπενθυμίζεται, ότι ύστερα από πολλές προσπάθειές μου και επαφές που είχα με τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και την Διοίκηση του ΕΚΑΒ, κατά τους θερινούς μήνες των δυο τελευταίων ετών, υπήρχε ασθενοφόρο, που προσέφερε υπηρεσίες στην Ανατολική Πυλία.

Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Γ. Χαραλάμπους και τον Πρόεδρο των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κ. Γ.Μαθιόπουλο για την συνεργασία και την βούλησή τους, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το μεγάλο αυτό πρόβλημα για την Ανατολική Πυλία.