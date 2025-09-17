Οφθαλμικές σταγόνες αντικαθιστούν τα γυαλιά – Πρωτοποριακή θεραπεία δίνει τέλος στην πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία, μια αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης που πλήττει σχεδόν κάθε άνθρωπο μετά τα 45, επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η δυσκολία εστίασης σε κοντινά αντικείμενα, που επιδεινώνεται σταδιακά και συνήθως αντιμετωπίζεται με γυαλιά ή φακούς επαφής. Νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι η λύση μπορεί να βρίσκεται σε ειδικές οφθαλμικές σταγόνες, οι οποίες χορηγούνται δύο έως τρεις φορές την ημέρα.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικών Χειρουργών (ESCRS) στην Κοπεγχάγη, οι περισσότεροι ασθενείς που χρησιμοποίησαν τις σταγόνες κατάφεραν να διαβάσουν περισσότερες γραμμές στους πίνακες οπτικής εξέτασης, με τα αποτελέσματα να παραμένουν για διάστημα έως δύο ετών.

