1ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας-Ογκολογίας «Μαζί για την Ζωή» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο καρκίνος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η χώρα μας εμφανίζει 6,5% υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο σε σχέση με τον μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Οι τύποι καρκίνου που προκαλούν τη μεγαλύτερη απώλεια ετών ζωής είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του μαστού. Ο αιματολογικός καρκίνος (αιματολογικές κακοήθειες), που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% όλων των νεοπλασιών, περιλαμβάνει συχνές μορφές όπως τα λεμφώματα, οι λευχαιμίες και τα μυελώματα.

Αντιμετωπίζοντας αυτήν την πρόκληση, διοργανώνεται, το σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου, στο Γύθειο, το 1ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας, με τίτλο «Μαζί για την Ζωή», για επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και φροντιστές. Σκοπός του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό και διαρκή διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να ανταλλάξουν επιστημονικές γνώσεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

Στο συνέδριο, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας και στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών και των οικογενειών τους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας πρόληψης, θεραπείας και υποστήριξης. Για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο, επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και φροντιστές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν από κοινού σε έναν χώρο διαλόγου και δράσης, προάγοντας τη συλλογική ευαισθητοποίηση και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης και ο Φορέας «ΕΞελίσσω» σε συνεργασία με Υπουργεία, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους στηρίζουν ενεργά την πρωτοβουλία αυτή. Η συνεργασία αυτών των φορέων αναδεικνύει τη σημασία της συνέργειας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας των Πολιτών στην ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την προώθηση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το «Μαζί για την Ζωή» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά ο βασικός στόχος αυτού του συνεδρίου, καθώς ενώνει όλους τους φορείς και τις προσπάθειες για την καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι τα κλειδιά για την προώθηση της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.