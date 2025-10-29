Οι αυξήσεις των τιμών «μίκρυναν» τα σπίτια (video)

Μέχρι και 20% μικρότερης επιφανείας είναι τα σπίτια που μπορούν να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Σπίτι μου», ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των τιμών πώλησης από την περίοδο που «έτρεξε» το πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2023 έως σήμερα.

Πρόκειται για την άμεση επίδραση που είχε το πρόγραμμα στις τιμές πώλησης, λόγω της απότομης αύξησης της ζήτησης για παλιά και προσιτά ακίνητα, χωρίς να υπάρξει κάποια πρόνοια για την αντίστοιχη τόνωση της προσφοράς (π.χ. μέσω ακινήτων του Δημοσίου).

Αυξήσεις 25% σε δύο χρόνια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», είναι χαρακτηριστικό ότι αν οι δικαιούχοι του τρέχοντος προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» κινηθούν στο ίδιο ανώτατο όριο με το πρώτο πρόγραμμα, δηλαδή τις 200.000 ευρώ, θα διαπιστώσουν ότι τα διαθέσιμα ακίνητα είναι μικρότερα κατά περίπου 15%-20% κατά μέσον όρο, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών που έχει μεσολαβήσει, η οποία επίσης κινείται μεταξύ 15%-25%.

Με βάση τις τιμές από πραγματικές αγοραπωλησίες που έγιναν μέσω του δικτύου μεσιτικών γραφείων RE/MAX (κι άρα όχι ζητούμενες, όπου συχνά παρατηρούνται υπερβολές), το 2023, όταν άρχισε να «τρέχει» το πρώτο πρόγραμμα, στην περιοχή του Ζωγράφου μπορούσε κανείς να αγοράσει 111 τ.μ. με ένα ποσό 200.000 ευρώ, έναντι μόλις 91 τ.μ. σήμερα με το ίδιο ποσό. Αυτό οφείλεται στο ότι η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 22,5% από τότε μέχρι και σήμερα.

Αντιστοίχως, στη Νέα Σμύρνη, 200.000 ευρώ αγοράζουν 80 τ.μ. σήμερα, έναντι 100 τ.μ., στους Αμπελοκήπους 95 τ.μ., αντί για 117 τ.μ., και στην Αγία Παρασκευή 83 τ.μ., από 95 τ.μ. Στα Εξάρχεια αποκτά κανείς σχεδόν 100 τ.μ., από 125 τ.μ. πριν από μόλις δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το τρέχον πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα άτοκου επιτοκίου για το 50% της αξίας του ακινήτου, για ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ και ανώτατου ύψους δανείου 190.000 ευρώ.

Τα επιλέξιμα σπίτια θα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών και επιφάνειας έως 150 τ.μ. Αντιθέτως, στον πρώτο κύκλο του προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούσαν να δανειοδοτηθούν (άτοκα μέχρι το 75% της αξίας) μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ και για κατοικίες μέγιστης αξίας 200.000 ευρώ.

