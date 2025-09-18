Οι δημοσκοπήσεις με τον «κανένα» νικητή και την κοινωνία στα «κάγκελα», το επιτελικό κράτος, οι… εντυπώσεις για τον κτηνοτρόφο από την Πυλία και η… απελευθέρωση των καταπατημένων στην Αγ. Τριάδα (video)

Δυο δημοσκοπήσεις, των Metron Analysis και MRB δείχνουν πως ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών πιστεύει πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες παραμένει η ακρίβεια, ενώ 8 στους 10 θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν τους επηρεάζουν άμεσα. Οι αριθμοί αυτοί εγείρουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές αποφάσεις και την καθημερινή ζωή των πολιτών, αναδεικνύοντας το ερώτημα κατά πόσο οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ανταποκρίνονται στα πιο άμεσα και αισθητά προβλήματα της κοινωνίας. «Όλοι είναι στα κάγκελα γιατί η ακρίβεια έχει πνίξει τα πάντα…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μπελογιάννης, σημειώνοντας πως «αυτή η δημοσκόπηση έρχεται μετά την ΔΕΘ… Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα! Ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Είναι τόσο απελπισμένος που αν θα βγεις τα βράδια έξω θα δεις σε όλα τα μέρη, από μαγαζιά από σκουπιδοτενεκέδες, να μαζεύει ο κόσμος μπουκάλια… Αν θα πάτε στο περιβόητο κουτί της ανακύκλωσης, θα συγκλονιστείτε! Αυτό δεν το έχω να ξαναδεί ποτέ. Ο κόσμος πολεμάει μέχρι κι απ’ τα μπουκάλια να βγάλει. Σε όσους ήρθε το ρεύμα τον Αύγουστο, έχουν πάθει ηλεκτροπληξία όλοι! Τα ενοίκια… έχει χαθεί η μπάλα, Τα σούπερ μάρκετ βλέπετε που έχουν πάει οι τιμές». Ο Νίκος Μπελογιάννης επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης για το ζήτημα της ακρίβειας, που συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των Ελλήνων. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει για να μαζέψει τους επιτελείς του, ότι τους έφυγε η ακρίβεια! Ο καθένας βάζει παραπάνω… Δεν συγκρούονται με τα καρτέλ… και ποιοι παίρνουν τα λεφτά; Πέντε τάξεις τα παίρνουν τα λεφτά: Η ενέργεια, τα πετρέλαια, τα τηλέφωνα, και φυσικά οι τράπεζες… και τα ενοίκια που έχουν πάει στο θεό!» σημειώνοντας στο σημείο αυτό πως οι εξαγγελίες της ΔΕΘ ιδίως σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό πρόβλημα φαίνεται να μην ακουμπούν στην πραγματικότητα «Δεν ξέρω ποιανού ιδέες είναι αυτές!».

Για τις αντοχές που παρουσιάζει η κυβέρνηση μετά από τα απανωτά σκάνδαλα, αλλά και τα όσα ακούγονται για νέο πολιτικό φορέα, ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST είπε πως «Έχει μια ανθεκτικότητα… Δεν ξέρω τι θα γίνει… Τον έχει ξεπεράσει ο κανένας κατά πολύ. Ο δεύτερος ο κ. Ανδρουλάκης παλεύει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα γίνει νέος φορέας». Η νέα Βουλή φαίνεται πως θα είναι πολυκομματική καθώς ενισχυμένη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση, ωστόσο θεώρησε ως καθοριστικό παράγοντα και τα εθνικά ζητήματα «…δεν ξέρω εάν οι Τούρκοι τραβήξουν λίγο παραπέρα το σχοινί με το piri reis και πέσει και καμιά αδέσποτη πιστολιά και τρέχουμε όλοι!». Αν και δήλωσε υπέρμαχος της αισιοδοξίας ο Νίκος Μπελογιάννης είπε ότι «όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, λες τι γίνεται βρε παιδιά!» Στον κίνδυνο που ελλοχεύει λόγω ευλογιάς, για νέα εκτίναξη των τιμών, είπε εμφατικά πως «στο τέλος θα πούμε το ψωμί ψωμάκι…»

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΤΑΕΙ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

Στην κουβέντα και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ορισμένα δημοσιεύματα που ήθελαν αγρότη από την περιοχή της Πυλίας να έχει εισπράξει πακτωλό χρημάτων, με το παιχνίδι «Πύλος… Μύκονος» να δείχνει πρόθεση… «Όλοι ψάχνανε να βρούνε χθες από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ και το πρωτοσέλιδο της «Ελευθερίας ψάχνανε να βρούνε ποιος είναι ο μεγάλος «απατεώνας» κτηνοτρόφος από τη Πύλο και έχει πάρει τα πολλά λεφτά… Δε ρώτησε κανένας. Εντάξει από το ΣΚΑΙ μπορώ να το καταλάβω, δεν είπαν, δεν ρωτήσανε, καλά αυτοί από την «Ελευθερία» δεν μπορούσαν να πάρουν τηλέφωνο την Ένωση να ρωτήσουν τι γίνεται; Γιατί εδώ υπήρξε και μομφή κατά της Ένωσης Μεσσηνίας μήπως έχει κάνει μια τέτοια… λοβιτούρα… Αφού τους ξέρουν όλους… δεν μπορούσαν να πάρουν ένα τηλέφωνο; Τι έγινε, πως έγινε;» Αποκαλύπτοντας στον αέρα του BEST τα ακριβή ποσά που έλαβε ο εν λόγω κτηνοτρόφος από την περιοχή της Πυλίας τα οποία δεν φθάνουν ούτε τα 1000 ευρώ τον τελευταίο χρόνο είπε. «Όλοι ρωτούσαν ποιος είναι αυτός 1800 ευρώ πήρε το 2022 για κάτι γελαδούλες… το 2023 πήρε 1450 ευρώ και το 2024 πήρε κάτω από 1.000 ευρώ. Ο άνθρωπος που τον κρεμάσανε στα μανταλάκια… που τον κάνανε πρωτοσέλιδο… και τον κάνανε, κι εκεί και ο ΣΚΑΙ και οι άλλοι. Αλλά σήμερα η Ελευθερία δεν είδα να γράψει τίποτα! Δεν τους συνέφερε αυτό που πήγαιναν να… κάνουν με την Πύλο;». Σημειώνοντας πως και κατά το παρελθόν με την υπόθεση ενός «Ιούδα» είχε δοθεί ανάλογη έμφαση στην Πύλο, ο Νίκος Μπελογιάννης είπε με νόημα «Αχ, ρε Ντινάκια!».

Τονίζοντας δε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις πως δεν φταίει ο κτηνοτρόφος, επανέλαβε τα όσα εξήγησε ο κ. Ποδοχωρίτης του ΑΣ “Ένωση Μεσσηνίας” στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST μια ημέρα νωρίτερα, απαντώντας στο ερώτημα…«πώς πήγανε τα πρόβατα στη Θεσσαλία, ή από την Καλαμάτα στη Μύκονο; Κι όμως είναι πολύ απλό. Είναι μια τεχνική λύση. Όπως είπε ο κ. Ποδοχωρίτης, όποιος κτηνοτρόφος είχε, δεν επιδοτούνται τα πρόβατα ή τα μοσχάρια ή τα γελάδια. Επιδοτείται η γη που βοσκούνε…» Σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει κτηματολόγιο στα βοσκοτόπια, που εκεί φταίει το Κράτος, ο ΟΠΕΠΕΚΕ για να πάρει τα λεφτά ο κόσμος – και πολύ σωστά έκανε -βρήκε αυτή τη τεχνική λύση. Τη ξεχείλωσε όμως… αυτό συνέβαινε να το κάνει, το είπε, σε κρατικά οικόπεδα… αλλά αυτοί τα βάλανε όλα μέσα» Εκτιμώντας εν τέλει πως «κάποιοι θέλαν να το κάνουν τρίχα, τριχιά… να χτυπήσουν, όπως καταλάβατε όλοι το θέμα, ότι δήθεν πίσω από την υπόθεση κρύβεται ο Σαμαράς. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Πύλος, τη συνδέσανε με τον Σαμαρά. Σου λέει τώρα ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα… κάτσε να τον χτυπήσουμε ότι είναι μες στη διαπλοκή. Κι έδωσαν έναν αγρότη από την Πύλο… Αυτό πήγαν να δείξουν και ξεφτιλίστηκαν οι ίδιοι. Και περίμενα σήμερα να ανασκευάσουν και τουλάχιστον την «Ελευθερία» να βγάλει, να πει, πόσα έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός! Γιατί ψάχνει όλη η Πυλία ποιος είναι ο απατεώνας, Μήπως είναι κανένας φεράρι!» ξεκαθαρίζοντας πως οι αποκαλύψεις για την Κρήτη «για κάποιους αγρότες, τους “φραπέδες” και όλους αυτούς που τους ξέρουμε όλοι από τα ΜΜΕ, οι περισσότεροι τις 10 γελάδες τις κάνανε 100, άλλο το ένα άλλο το άλλο…»

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Η “ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ” ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Η επιστροφή του φακέλου με τις τροποποιήσεις προς έγκριση από την Γενική Γραμματεία, δημιουργεί αισιοδοξία πως θα τρέξει η διαδικασία που αφορά σα καταπατημένα της Αγίας Τριάδας. Μια ιστορία που κρατά «40 χρόνια… Έχουν καταπατημένα τα οικόπεδα» είπε ο Νίκος Μπελογιάννης τονίζοντας τη συμβολή του Υφυπουργού Προστασίας του πολίτη, Γιάννη Λαμπρόπουλου «ο οποίος επανειλημμένα πιέζει για να βρεθεί λύση και στο να επισπευσθεί η διαδικασία. Διότι τα λεφτά υπάρχουν για να γίνει και το αστυνομικό μέγαρο και το κτίριο της πυροσβεστικής που θα αναβαθμίσει την περιοχή σε συνδυασμό με την απελευθέρωση από τους ρομά των οικοπέδων των ανθρώπων» και χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για την πόλη».

Στην συζήτηση και το θέμα που έχει ανακύψει με τους εκτελωνισμούς αυτοκινήτων με τον Διευθυντή της τηλεόρασης Βest να στέκεται στη μεγάλη ταλαιπωρία των επαγγελματιών του κλάδου που για να πάρουν πινακίδες περιμένουν μήνες… «Περιμένουν οι άνθρωποι εδώ και ένα, και ενάμιση μήνα, εκκρεμούν ακόμα υποθέσεις! Αυτό είναι το επιτελικό κράτος» είπε. «Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, αυτό κύριε Χατζηδάκη» εκφράζοντας την αγωνία που επικρατεί στους κόλπους των μικρομεσαίων «Όλοι οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι… θα τους καταπιούν και τα πολυκαταστήματα και το κράτος σας»

Όσο για τους περίφημους δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης οφείλονται «στους αλλοδαπούς που έρχονται και παίρνουν τα οικόπεδα» κρούοντας τον κώδωνα καθώς «Ξεπουλιέται η Ελλάδα».

«Είναι τσάμπα η γη για τους ξένους και οι Έλληνες ούτε το κεραμίδι δεν μπορούν να πάρουν» είπε για το ζήτημα επαναλαμβάνοντας πως «Ξεπουλιέται η χώρα μας το ξέρετε κύριε Χατζηδάκη;»