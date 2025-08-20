Η Ελλάδα που μικραίνει, οι διαχρονικές ευθύνες για το δημογραφικό – Ο πρωτογενής τομέας, η έλλειψη σχεδιασμού και τα έργα υποδομής (video)

Το καμπανάκι για την υπογεννητικότητα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ, καθώς η δημογραφική «κατάρρευση» της χώρας αντικατοπτρίζεται στις σχολικές αίθουσες. Φέτος, μόλις 71 χιλιάδες παιδιά θα καθίσουν για πρώτη φορά στα θρανία της Α’ Δημοτικού, ο μικρότερος αριθμός στη σύγχρονη ιστορία. Η πτώση αφορά και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με μείωση μαθητών τα τελευταία πέντε χρόνια, ακόμη και στη Μεσσηνία.

Κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό εξέφρασε ο Νίκος Μπελογιάννης, επισημαίνοντας ότι «δυστυχώς δεν υπάρχει σχέδιο» και πως οι ευθύνες είναι διαχρονικές. «Ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις… έπρεπε να τα περιμένουν αυτοί που διοικούν, όλες οι κυβερνήσεις. Έπρεπε να υπάρχει σχέδιο. Σχέδιο υπάρχει μόνο για τα σκυλιά…». Εστιάζοντας στους αριθμούς που δείχνουν σαφή μείωση των μαθητών/τριών που θα μπουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού, ο κ. Μπελογιάννης τόνισε: «Τα σκυλιά είναι περισσότερα από τα παιδιά; Και μετά τα παρατάνε και γίνονται αδέσποτα, που αυτό είναι ακόμη χειρότερο έγκλημα…». Ενώ έθιξε και το γεγονός ότι στη σύγχρονη Ελλάδα «έχουν χαθεί οι αξίες. Έχει χαθεί η αξία της οικογένειας».

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο πρωτογενής τομέας συνδέεται άρρηκτα με το δημογραφικό. Ο Νίκος Μπελογιάννης σημείωσε ότι «όλα τα χωράφια στην ύπαιθρο είναι χέρσα γιατί δεν ασχολείται κανένας» και πρόσθεσε πως «φταίνε οι κυβερνήσεις! Φταίνε όλοι όσοι έχουν διοικήσει… Δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε ντομάτα από την Πολωνία. Αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία και σε όλη την Ελλάδα οι περισσότερες ντομάτες είναι από την Πολωνία!».

Λίγο μετά την 22η γιορτή σύκου στον Πολύλοφο, επισήμανε τα χρόνια προβλήματα της περιοχής που ακούστηκαν για πολλοστή φορά στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ακούω τα ίδια πράγματα από τον κύριο Παπαγεωργίου. Για τα αρδευτικά κι αυτά τα πράγματα… Να γίνουν έργα υποδομής για να μπορέσουν να κρατηθούν τα νέα παιδιά που έχουν μείνει». Αναφέρθηκε επίσης στο φράγμα των Φιλιατρών «Εκεί πιο πάνω, το φράγμα των Φιλιατρών δεν έχει βγει ακόμα τα νερά και δεν μιλάει κανένας. Και έχουμε τους πολιτικούς και όλους αυτούς τους πολιτικούς και τρέχουν στα πανηγύρια, να χαιρετίσουν, τα μάτσα -μούτσα, το ένα και το άλλο… Τι λένε;»

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Η νέα τραγωδία στο Καλό Νερό, με τον χαμό ενός 75χρονου, προκάλεσε θλίψη και αγανάκτηση για έναν δρόμο που, όπως σημείωσε ο Νίκος Μπελογιάννης, «είναι καρμανιόλα… Είναι μεγάλη ανάγκη να φτιαχτεί και πρέπει να πέσουν όλοι». Επιρρίπτοντας ευθύνες στις τοπικές αρχές για αδιαφορία, πρόσθεσε: «Δεν μιλάει κανένας από την Τριφυλία. Το έχουν εγκαταλείψει; Μιλάνε πιο πολύ από την Ηλεία και από τους δήμους κάτω από τον Πύργο, αλλά όχι από την Τριφυλία, με μπροστάρη το δήμαρχο φυσικά! Δεν ξέρω τι κάνουν!» Με αγανάκτηση κατέληξε: «Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι για να μείνει ο κόσμος στην ύπαιθρο;»

Η ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΤΩΝ 15 ΕΥΡΩ, Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ ΚΑΙ Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ

Στη συζήτηση μπήκε και η απογοητευτική τουριστική σεζόν, με υψηλές τιμές, όπως η χαρακτηριστική περίπτωση της χωριάτικης σαλάτας των 15 ευρώ. «Όλοι κλαίνε. Είναι η χειρότερη χρονιά. Αυτό θα το πληρώσουμε όλοι, θα το πληρώσουμε όλοι το μάρμαρο! Τα προβλήματα είναι τεράστια. Η τουριστική σεζόν ήταν χάλια. Βέβαια κάποιοι ανέβασαν και τις τιμές. Δεν είναι δυνατόν τώρα η πιο φτηνή χωριάτικη σαλάτα στα τουριστικά μέρη να κάνει 15 ευρώ! Δεν βγαίνουν τα μαγαζιά και ανεβάζουν τις τιμές. Για τον πελάτη είναι πανάκριβο με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί οι πελάτες από τα μαγαζιά όλα και να έχουν πάει στα σούπερ μάρκετ, και να μαγειρεύουν στο σπίτι τους, και να μαζεύουν τα λεφτά τα σούπερ μάρκετ» ». Προειδοποίησε δε ότι «Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία τώρα, δυστυχώς τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο… Και αυτό δεν είναι μόνο από την τωρινή κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες».

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η εισαγωγή προϊόντων πιέζει τις τιμές και αποθαρρύνει την παραγωγή στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε: «Η πατάτα που εισάγεται από την Αίγυπτο (…) είναι ανεξέλεγκτη από φυτοφάρμακα, είναι φτηνότερη και σπάζει την τιμή. Ποιος να ασχοληθεί τώρα; Με τη σταφίδα, είδαμε τι γινόταν! Εμείς πρωτοστατήσαμε για να μην κλείσει η Παναιγιάλειος, μπράβο τους που δεν έκλεισε, με αποτέλεσμα η σταφίδα αυτή τη στιγμή να έχει μια πολύ καλή τιμή». Για το λάδι πρόσθεσε: «Από 9 ευρώ έχει πάει 4 ευρώ και όλοι φέτος δεν πρόκειται να πάνε καν να τινάξουν… Όταν εισάγουν λάδι από Τουρκία, Ινδία, Αίγυπτο, από παντού». Μπορεί η ποιότητα του καλαματιανού ελαιολάδου να είναι εξαιρετική ωστόσο η ακρίβεια στο ράφι έχει οδηγήσει πολλούς σε εναλλακτικές επιλογές «Το θέμα είναι ότι ούτε κι εμείς οι ίδιοι δεν τρώμε λάδι. Και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε ηλιέλαια και τέτοια. Πώς θα μείνει ο κόσμος στην ύπαιθρο πες μου;» και συμπλήρωσε δεν δίδονται πλέον κίνητρα για τον αγροτικό τομέα.

Με εκ νέου αναφορές στο δημογραφικό, έθεσε το μείζον ερώτημα: «Πώς θα μεγαλώσει η Ελλάδα; Είναι δυνατόν να δίνουν κίνητρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι για παιδιά;… Δεν είναι δυνατόν να μην δίνουν κίνητρα στις οικογένειες, ενώ η ύπαιθρος εξαφανίζεται…».

Τέλος, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που μαστίζει το επιχειρείν, προειδοποίησε «Όλοι θα πληρώσουν το μάρμαρο… Θα μείνουν τα 2/3 των μαγαζιών…».

Διαβάστε επίσης