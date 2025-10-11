Οι δύο διαθήκες και η δαιδαλώδης διαδρομή του δράστη λύνουν το μυστήριο του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Τα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αναζητά η αστυνομία, με τις συνθήκες γύρω από το έγκλημα να αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες προτού πεθάνει, με τις Αρχές να συγκρίνουν τις δύο διαθήκες, σε μια προσπάθεια να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Στη διαθήκη που συνέταξε ο 68χρονος, μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, διαφαίνεται έντονα και ο φόβος του για τον αιφνίδιο θάνατο του, αναφέροντάς το χαρακτηριστικά στην αρχή της.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους κι εξετάζουν μία άλλη διαθήκη, την οποία φαίνεται να είχε συντάξει ο ίδιος πριν από περίπου έναν χρόνο, παραμένοντας κλειστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αλλαγές που έγιναν μπορεί να κρύβουν και ενδεχόμενο κίνητρο για τον δράστη.