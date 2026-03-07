Οι εκδρομείς του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής ”μυήθηκαν” στα Ελευσίνια Μυστήρια

έναν ιδιαιτέρως ενεργειακό τόπο. Ελευσίνια Μυστήρια Τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν η ιερότερη μυστηριακή λατρεία της Αρχαίας Ελλάδας, αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα και την κόρη της την Περσεφόνη, η οποία τελούνταν ετησίως στην Ελευσίνα Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” καλωσόρισε την Άνοιξη την περασμένη Κυριακή (1/3ου) με μια ενδιαφέρουσα εξόρμηση, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν από την πιστοποιημένη ξεναγό Αγγελική Ντόντου στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο της Ελευσίνας, .

Συμβόλιζαν τον κύκλο της ζωής, τον θάνατο και την αναγέννηση, με επίκεντρο τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης.

Η μύηση περιλάμβανε πομπή από την Αθήνα και τελετές στο Τελεστήριο.

Η θεά Δήμητρα λατρευόταν ως η θεότητα, που εξασφάλιζε την τροφή και την ευημερία των ανθρώπων.

Επόμενη προγραμματισμένη πεζοπορική δράση του ”Ευκλή” είναι στις 29 Μαρτίου η πεζοπορία των 11,74 χλμ. στον Ταΰγετο, στο καλντερίμι από την θέση ”Λαγού Χάνι” έως την Ι. Μ. Βελανιδιάς.