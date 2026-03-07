Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
7
Μάρτιος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι εκδρομείς του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής ”μυήθηκαν” στα Ελευσίνια Μυστήρια

Share
 Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” καλωσόρισε την Άνοιξη την περασμένη Κυριακή (1/3ου) με μια ενδιαφέρουσα εξόρμηση, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν από την πιστοποιημένη ξεναγό Αγγελική Ντόντου στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο της Ελευσίνας, έναν ιδιαιτέρως ενεργειακό τόπο.

Ελευσίνια Μυστήρια

  Τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν η ιερότερη μυστηριακή λατρεία της Αρχαίας Ελλάδας, αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα και την κόρη της την Περσεφόνη, η οποία τελούνταν ετησίως στην Ελευσίνα

.

Συμβόλιζαν τον κύκλο της ζωής, τον θάνατο και την αναγέννηση, με επίκεντρο τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης.
Η μύηση περιλάμβανε πομπή από την Αθήνα και τελετές στο Τελεστήριο.
Η θεά Δήμητρα λατρευόταν ως η θεότητα, που εξασφάλιζε την τροφή και
την ευημερία των ανθρώπων.
  Επόμενη προγραμματισμένη πεζοπορική δράση του ”Ευκλή” είναι στις 29 Μαρτίου η πεζοπορία των 11,74 χλμ. στον Ταΰγετο, στο καλντερίμι  από την θέση ”Λαγού Χάνι” έως την Ι. Μ. Βελανιδιάς.
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode