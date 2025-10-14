Στην ορεινή Κορινθία οι φυσιολάτρες του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο ΕΥΚΛΗΣ”

Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου οι πεζοπόροι και οι εκδρομείς του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” βρέθηκαν στην ορεινή Κορινθία για να απολαύσουν την Φθινοπωρινή μαγευτική φύση της λίμνης του Δόξα και να ανέβουν στο όρος Ντουρντουβάνα έως το Διάσελο του Κυνηγού (1.524 μ.) , με κατάληξη στο πανέμορφο πλατανόδασος των πηγών του Αροάνιου ποταμού στο Πλανητέρο.

Με την ευκαιρία επισκέφθηκαν και την ιστορική Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Φενεού χτισμένη γύρω στο 1610, η οποία διαθέτει σπάνιες αγιογραφίες και ένα περίτεχνο τέμπλο.

Η δε πεζοπορία από την λίμνη Δόξα ( 878 μ.) διάρκειάς 6 ωρών και 15 χλμ όπως μας δήλωσαν οι πεζοπόροι άξιζε τον κόπο, γιατί ήταν πλούσια σε Φθινοπωρινές εικόνες, καθώς περνάει μέσα από ελατόδασος, φυσικές πήγες και τον οικισμό του Βάλτου πριν καταλήξει στο Πλανητέρο.