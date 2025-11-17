Οι φυσικές καταστροφές εξανέμισαν $353 δισ. στην ευρωπαϊκή γεωργία μέσα σε τρεις δεκαετίες

Οι φυσικές καταστροφές έχουν προκαλέσει παγκόσμιες απώλειες 3,26 τρισ. δολαρίων στη γεωργία μέσα σε μόλις τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του FAO ”The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security”. Πρόκειται για ένα σοκαριστικό οικονομικό κόστος – περίπου 99 δισ. δολάρια τον χρόνο, ή το 4% του παγκόσμιου γεωργικού ΑΕΠ – που αποτυπώνει την αυξανόμενη ευαλωτότητα του πλανήτη.

Στο επίκεντρο αυτής της πίεσης βρίσκεται και η Ευρώπη, μια περιοχή με ανεπτυγμένα συστήματα παραγωγής αλλά επίσης με αυξανόμενη έκθεση σε ξηρασίες, πλημμύρες και θερμικούς θόλους.

Δημητριακά, φρούτα και λαχανικά οι μεγάλοι χαμένοι

Η έκθεση του FAO καταγράφει μια συστηματική επιδείνωση: από το 1991 έως το 2023 χάθηκαν 4,6 δισ. τόνοι δημητριακών, 2,8 δισ. τόνοι φρούτων και λαχανικών και 900 εκατ. τόνοι κρέατος και γαλακτοκομικών.

Η συνολική μείωση στην παραγωγή αποτυπώνεται ακόμη και σε καθημερινό επίπεδο: 320 θερμίδες λιγότερες ανά κάτοικο παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ