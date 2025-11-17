Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
17
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Ρεκόρ 15ετίας για τα ελληνικά δάνεια το 2025

Share

Για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους και τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και του γεγονότος ότι η κερδοφορία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα επιτοκιακά δάνεια, οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν κυρίως το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο.

Όπως αναφέρουν αναλυτές, με δεδομένη τη μείωση των επιτοκίων, η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών.

Το ενιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αύξησαν τα ενήμερα δάνειά τους και κατ’ επέκταση τη βάση εσόδων τους κατά περίπου 10,5 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Eurobank διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ, στην Εθνική στα 1,8 δισ. ευρώ, στην Πειραιώς στα 3,2 δισ. ευρώ και στην Alpha Bank στα 2,2 δισ. ευρώ (+14%).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ