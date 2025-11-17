Πως οι πόλεις θα καθορίσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Τα μεγάλα έργα υποδομών, αστικών αναπλάσεων και κατασκευών δεν αλλάζουν μόνο τις πόλεις, αλλά και τα επαγγέλματα που τις χτίζουν. Αν πριν την δεκαετία του 2000 οι πρωταγωνιστές στα εργοτάξια ήταν ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, σήμερα δίπλα τους εργάζονται δεκάδες νέες ειδικότητες: BIM coordinators, data analysts, environmental engineers, ESG specialists, lighting designers, UX experts, energy modelers.

Η αστική ανάπλαση έχει γίνει μια πολυεπιστημονική διαδικασία που συνδυάζει τεχνολογία, περιβάλλον, αισθητική και ψηφιακή γνώση. Από το έργο του Ελληνικού της LAMDA Development με τα 40 εργοτάξια σε πλήρη λειτουργία, έως το μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομής στη χώρα, την κατασκευή της Γραμμής 4 από την ΑΒΑΞ, αλλά και μικρότερες παρεμβάσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, στις γειτονιές της αλλά και στην περιφέρεια, όπως οι βιοκλιματικές κατοικίες που κατασκευάζονται από αρχιτεκτονικά γραφεία, η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά αλλαγή. Μια νέα γενιά επαγγελματιών που δεν κρατά απλώς σχέδια και εργαλεία, αλλά δεδομένα, αισθητήρες και οράματα για το πώς θα ζούμε στις πόλεις του μέλλοντος.

