Οι ιστορικές στιγμές για τη σπουδαία επιτυχία της Μαύρης Θύελλας, το γηπεδικό που… τρέχει, η… αδικία, το πάρκινγκ που… καίει την Καλαμάτα και η ΠΑΣΟΚιάδα (video)

Η πόλη συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς της φιέστας για την ιστορική επάνοδο της Μαύρης Θύελλας στην Α εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια γιορτή που έβαλε «φωτιά» σε ολόκληρη την Καλαμάτα και έδωσε ξανά χαρά στους εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους της Καλαμάτας. «Σε μια εποχή που μας έχει καταβάλει η μιζέρια, η απογοήτευση και η απαισιοδοξία…γέλασε το χειλάκι μας!» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μπελογιάννης. Σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη και το αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Διευθυντής της Τηλεόρασης Best έδωσε αρχικά συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ομάδας. «αξίζουν συγχαρητήρια στον Γιώργο Πρασσά. Πήρε την ομάδα από την Γ΄ Εθνική και την πήγε στην Α΄ εθνική. Το κυριότερο από όλα είναι ότι δεν την παράτησε…» θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αναδείξει το γεγονός ότι η πίστη στο όραμα και η επιμονή στην προσπάθεια απέδωσαν καρπούς. Ο κ. Μπελογιάννης συνεχάρη επίσης όλους τους συντελεστές της ανόδου. «Οπωσδήποτε στον Αλέκο Βοσνιάδη, στους παίκτες και όλους όσοι συνέβαλαν: Ράλλη, Μουζάκη, Παπαθεοθωρίδης, κ. Τσιμπανάκος» για τον οποίο σημείωσε ότι «έκανε τη δουλειά εκείνη που χρειάζεται σε όλες τις ομάδες».

Η κουβέντα και στα μετάλλια, με τον κ. Μπελογιάννη να επαινεί την όλη πρωτοβουλία. «Σωστά βραβεύτηκαν όλοι… Θα σου πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο οδηγός του πούλμαν ο οποίος έμαθα ότι πήγαινε την ομάδα σιγά σιγά και δεν ζαλιζόταν και έπαιζε καλά. Οπότε και σε αυτόν οφείλεται η επιτυχία», σημειώνοντας ωστόσο ότι ανάμεσα στους τιμώμενους δεν ήταν ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Γρηγορόπουλος. «Πιστεύω ότι αδικήθηκε», είπε χαρακτηριστικά. «Οπωσδήποτε ήταν πολύ σωστό να πάρει ο συγχωρεμένος ο Σταύρος Παπαδόπουλος δια του αδελφού του Γιάννη, αλλά αυτό που συνέβη και είναι άδικο αυτό, είναι ότι δεν πήρε ένα μετάλλιο ο Γιώργος Γρηγορόπουλος, ο οποίος ήταν 10 χρόνια στην ομάδα. Δεν ξέρω, διέφυγε; Κάποιος σκόπιμα δεν το έκανε; Έχει χάσει όλη την περιουσία του. Και είναι ένας άνθρωπος που έδωσε μέχρι και τη ζωή του για την ομάδα».

ΜΕΙΖΟΝ ΤΟ ΓΗΠΕΔΙΚΟ

Η άνοδος έρχεται με μια σειρά από προσδοκίες και πρώτη και κυριότερη την επίλυση του γηπεδικού. Τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί δημιουργούν την αισιοδοξία πως το θέμα του γηπέδου θα τρέξει άμεσα. Παράλληλα, με αφορμή και την παρουσία σημαντικών προσώπων από την πολιτική σκηνή, ο κ. Μπελογιάννης σημείωσε «Επειδή ανεβαίνει ο πήχης πάρα πολύ ψηλά, χρειάζεται περισσότερη οργάνωση. Οι παίκτες που είχαν έρθει, ο Τρούπκος, ο Μπελεβώνης, ο Κουτσουρές, ο Γκαρόζης παιδιά που ήρθαν και τιμήσαν την Καλαμάτα που είχαν παίξει τότε στην Α΄ Εθνική δεν είχαν που να κάτσουν και κάτσανε μακριά» λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Ο πρόεδρος της Super League 2 κ. Μαρτσούκος ήρθε στο βαν, δεν είχε θέση…».

«Επειδή έμαθα ότι ο Βασίλης Μουζάκης έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτιάξει στην κατάσταση με τις θέσεις στα VIP θεωρεία, κάποιους ανθρώπους τους πήρε τηλέφωνο μέχρι να δώσουνε τα διαρκείας που είχαν για να εξυπηρετηθούν οι καλεσμένοι. Θέλει μεγαλύτερη οργάνωση», είπε και συνέχισε «μην γκρινιάζουμε τώρα, σε πολλά πράγματα τα είδανε» λέγοντας επίσης «Φανταστείτε τι θα γίνει του χρόνου, θέλει χώρο. Εδώ πέρα το γήπεδο γεμίζει τώρα…»

Σε αυτό το σημείο, εξήρε τη δημοσιογραφική επάρκεια του έμπειρου Γιώργου Μαρκόπουλου «ο οποίος πήρε τόσες συνεντεύξεις, με το μικρόφωνο του ACTION 24… Θυμηθήκαμε τις μεταδόσεις που έκανε και με το Filmnet και με τη NOVA, ο Γιώργος με μεγάλη εμπειρία ιδιαίτερα στο αθλητικό και τιμή μας που είναι καλαματιανός.» και συμπλήρωσε για τα υπόλοιπα «Θέλει μεγαλύτερη οργάνωση και θα είναι κρίμα που η προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος να χαλάσει σε λεπτομέρειες, φιλοξενίας, οργάνωσης μέσα στο γήπεδο… Αλλά επειδή εμείς κάνουμε παραγωγές στην Α΄ εθνική ξέρουμε πως είναι οργανωμένα τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα.» Εδώ ευχήθηκε και στον Αστέρα Τρίπολης να πετύχει τους στόχους του «Ευχόμαστε ολόψυχα να παραμείνει στην κατηγορία, θα είναι πολύ δυνατό να υπάρχουν δυο ομάδες στην Α΄ Εθνική από την Πελοπόννησο.»

ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Η μεγάλη γιορτή της Καλαμάτας μεταδόθηκε LIVE από το ACTION 24 και μέσα από την τηλεόραση BEST χάρη στη συνεργασία που υπάρχει αλλά και από το MEGA NEWS. Μια παραγωγή υψηλών απαιτήσεων στο πλαίσιο ενός οκτάωρου τηλεοπτικού μαραθωνίου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ ζωντανά με την σφραγίδα της Belogiannis Audio Visual. «Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν, να ευχαριστήσω όλο το επιτελείο του BEST, όλο τον κόσμο, εσάς που δουλέψατε αλλά ιδιαίτερα της εταιρείας Belogiannis Audio Visual, πιο πολύ τα παιδιά μου τον Χρήστο, τον Αλέξανδρο, και τον Γιώργο οι οποίοι πραγματικά βάλανε ψυχή!» είπε με συγκίνηση.

Μια παραγωγή υψηλής ποιότητας που απέδειξε τη δυναμική της περιφέρειας. Ένα έργο που αναδεικνύει τις δυνατότητες, τη δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία και την επαγγελματική επάρκεια της εταιρείας Belogiannis Audio Visual και του BEST TV στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. «Νομίζω ότι η δικιά μας εταιρεία τιμά την περιφέρεια, τιμά την Καλαμάτα. Μην υποτιμάμε ότι κάποιες εταιρείες είναι από την Καλαμάτα. Το βλέπω σε κάποιες εκδηλώσεις που φέρνουν εταιρίες από την Αθήνα να κάνουν δουλειά. Στην Καλαμάτα -και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο- είναι πολύ ανεβασμένος ο πήχης σε οπτικοακουστικά, αλλά ιδιαίτερα σε αθλητικές μεταδόσεις που είναι κορυφαίες και πολύ δύσκολες παραγωγές.»

ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ…

Μέσα σε όλα αναδείχθηκε και το μείζον πρόβλημα του κυκλοφοριακού! Κατά χιλιάδες οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο το μεσημέρι της Κυριακής για να παραστούν στην φιέστα, με τα αυτοκίνητα να δημιουργούν ένα ατελείωτο «ποτάμι». «Πρόβλημα πολύ σοβαρό» θίγοντας ωστόσο και το θέμα ότι «τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι το “Φιλοξένια”. Το γήπεδο χωράει 4 χιλιάδες κόσμο και είχε πάνω από 6! Δεν μπορούσε να μπει κόσμος. Μέχρι και στο βαν ήταν ο κόσμος και μου έλεγε άνοιξε την πόρτα να δούμε το ματς!» καλώντας τον δήμαρχο Καλαμάτας να αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα. «Πρέπει οπωσδήποτε ο δήμαρχος να κοιτάξει το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ που είναι μεγάλο πρόβλημα» αποκαλύπταν μια πληροφορία ότι «κάτι ετοιμάζει στο κέντρο της Καλαμάτας», και «θα λυθεί το πρόβλημα για πολλά χρόνια με το πάρκινγκ».

Ο κ. Μπελογιάννης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της Περιφέρειας και του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού για το γηπεδικό «αναλαμβάνει για να προχωρήσει γρήγορα το στάδιο καθώς όλοι ρωτάνε τώρα που θα παίξει η Καλαμάτα! Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα παίξει μέσα εδώ οπότε θα χρειαστεί να παίξει κάποιους αγώνες εκτός. Μακάρι να γίνει νωρίτερα, άμα δεν υπάρχει γραφειοκρατική διαδικασία. Έχει σκύψει επάνω και σαν περιφερειάρχης και σαν μηχανικός για να τελειώσει ένα έργο και μια κατάσταση… Έπρεπε να έχει γίνει το γήπεδο. Δηλαδή έπρεπε να ανέβει η Καλαμάτα για να φτιαχτεί, Έπρεπε να το έχει φτιάξει από πέρυσι;» . Εξαιρώντας στο σημείο αυτό και τον δήμαρχο Καλαμάτας «ο οποίος πήγε και βρήκε το 1 εκατ. Ευρώ και νομίζω ότι άμα πιέσουν εκεί μπορούν να βρουν κι άλλα λεφτά να γίνει επιτέλους ένα στάδιο εφάμιλλο της ποιότητας της πόλης, της ομάδας και του αθλητισμού που ανεβαίνει δυνατά και βλέπουμε και την Καλαμάτα πόσο ανεβαίνει με όλα τα έργα υποδομής».

Ο Νίκος Μπελογιάννης πέραν αυτών αναφέρθηκε και σε μια σειρά από πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με τη ομάδα όπως ο αείμνηστος Λυκούργος Γαϊτανάρος και η Αγγέλω.

Η… ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

Στην κουβέντα και οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, λίγο μετά την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου με τον Νίκο Μπελογιάννη να σχολιάζει αρχικά το αποτέλεσμα «Την κυριαρχία την κρατάει ο κ. Ανδρουλάκης» λέγοντας «Μετά τις εκλογές δεν ξέρω τι θα γίνει» και να εξαίρει τον Αρκά Βουλευτή για την κίνησή του να παραδώσει την έδρα. «Συγχαρητήρια στον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ο οποίος με την κίνηση ματ που έκανε να παραδώσει την έδρα του, έδειξε ότι δεν θέλει την καρέκλα, δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός ούτε έχει ανάγκη τον μισθό(…)» κάνοντας λόγο για μια κίνηση ευρείας αποδοχής καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο που «από την πρώτη στιγμή ήταν στο ΠΑΣΟΚ και δεν έφυγε ποτέ» αλλά και ότι αυτή η κίνηση «του ανοίγει την πόρτα. Βγήκαν και είπαν ότι θα πάει στη ΝΔ το απέκλεισε αυτό το πράγμα. Επειδή στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ. Αν θα σκεφθεί να κάνει κάτι ακόμα και στην αυτοδιοίκηση οπότε και ο πρώτος βαθμός στην Τρίπολη και ο δεύτερος βαθμός στην περιφέρεια είναι ανοικτός και με μεγάλες προσδοκίες».